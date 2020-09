A Mauricio Macri le extirparon un tumor benigno del intestino y seguirá internado

Send an email

Mauricio Macri debió ser ingresado al Sanatorio Otamendi para realizarse estudios a causa de un pólipo en el intestino. El ex presidente se realizó una endoscopía, en la cual le extirparon un tumor benigno. Deberá pasar la noche internado.

“Fue en el intestino grueso, exactamente en el ciego, lo que se denomina adenoma médicamente, que ya había sido biopsiada previamente y era benigna, pero por su conformación y su ubicación hacían muy dificil sacarla por via endoscópica. Estábamos preparados para la eventualidad de una cirugía laparoscópica”, indicó Pedro Ferraina (MN 35.125), médico que encabezó la intervención del ex mandatario.

“Afortunadamente, gracias a la experiencia del equipo endosacopista, se puso realizar esa resección en forma completa, lo cual nos deja muy tranquilos. Tiene que estar internado un día para ver cómo es su evolución, pero la expectativas son buenas. El diagnóstico es de benignidad y seguramente la evolución va a ser favorable», aseguró Farraina.

“Ese pólipo fue diagnosticado en un estudio de rutina. En una endoscopía se había diagnosticado esa lesión, la conformación en este caso era plana, estaba en un lugar muy difícil para su extracción. Puede ser maligno, pero sería un tratamiento totalmente distinto. En ese caso se lo somete a una cirugía. Este fue un hallazgo por un estudio endoscópico de rutina”, indicó el médico.

Farraina detalló que el pólipo medía cuatro centímetros y que se deberá hacer un seguimiento para ver que todo haya quedado bien. En cuanto al ex presidente, el médico reveló que minutos antes de las 18 se despertó de la anestesia y que va a quedar internado hasta mañana.

“Si todo está bien se va a su casa. No hay nada más que preocupe, no había sido operado del intestino. Estas lesiones necesitan otras colonoscopías. Son células que producen tumores, mayormente benignos, y eso permite precisamente la prevención del cáncer de colon», completó Farraina, quien encabezó la endoscopía de la cual también participaron los doctores Luis Caro y Augusto Villaverde.

El líder del PRO ya lleva varias semanas de actividad política junto a los principales referentes de Juntos por el Cambio. El lunes fue su última intervención, cuando participó de la reunión virtual semanal del espacio, en la cual se respaldó la postura de Horacio Rodríguez Larreta frente al gobierno nacional por la coparticipación y se insistió en que debe haber clases presenciales.

En ese mismo encuentro vía zoom, los dirigentes opositores repasaron la agenda legislativa que viene y acordaron rechazar el impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo.

De todos modos, a diferencia de otras reuniones, Macri intervino brevemente. Estuvieron también Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mario Negri (UCR), Miguel Angel Pichetto, Martín Lousteau (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Manuel López (CC). No se conectó María Eugenia Vidal.

Más extensa fue su participación días atrás en una videollamada con 100 dirigentes del PRO de Mendoza. Allí, el ex jefe de Gobierno advirtió que el mundo “ha muteado” a la Argentina gracias a las políticas llevadas a cabo por Alberto Fernández y explicó las complicaciones de ser aislados internacionalmente.

El ex presidente expresó su inquietud por “el debilitamiento institucional en el que está entrando la Argentina” y por “el éxodo de empresas, cada vez más grande”, lo cual demostró, a su juicio, que se debe a las políticas oficiales porque compañías como Falabella, Glovo y Latam decidieron irse pese a que todo el mundo sufre la pandemia y la cuarentena se generaliza en todas partes.

“Debe existir respeto a las instituciones y a las reglas de juego, y hoy claramente hay una vocación de destruir un sistema de reglas claras y eso representa todo lo que no queremos. Si la arbitrariedad es lo que gobierna, la confianza desaparece y si no hay confianza, no hay empleo”, sentenció Macri.

Además, criticó el “clima adverso para la inversión que genera la Argentina en estos tiempos” y consideró que por eso “hay empresas que prefieren irse a otros lugares”. De la misma forma, sostuvo que el debilitamiento del Poder Judicial “conspira contra la fortaleza que necesita el sistema democrático”.

Al finalizar su intervención, enfatizó la importancia del esfuerzo: “Hay un futuro en el trabajar, en esforzarse, en el mérito en el cual todos creemos; un país crece cuando crece el sector privado y el trabajo privado, y no cuando crece el empleo público. La Argentina sigue siendo un país de oportunidades, de talento”.