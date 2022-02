Abel Pintos: “Necesitábamos que esto volviera a suceder”

Send an email

El cantante bahiense, Abel Pintos previamente a su presentación en el escenario de La Chaya 2022, habló con la prensa. En la oportunidad manifestó que “siempre que uno viene a un festival como el de La Chaya, tiene muchas expectativas de cantar porque sabe que no sólo viene a dar un recital sino que va a ser parte de una fiesta muy cara para el sentimiento de la gente”.

Además subrayó que “todas las expectativas que uno tiene se han acrecentado porque necesitábamos que esto volviera a suceder. No solamente por lo difícil que ha sido para los músicos sino, por sobre todas las cosas, porque necesitamos de estos momentos, conectarnos con nuestra alegría, en estos pocos días al año donde podemos abstraernos de lo más duro y lo más difícil de las cosas de la vida”.

A la vez agradeció a la organización por “la oportunidad de regresar y cantar para el público riojano”. “No importa cuántos años uno lleve de presentarse en este festival siempre la gratitud para quienes se encargan de armar la grilla de espectáculos, es mucha. Sin importar las veces que haya venido a La Chaya para mí es como la primera vez”, dijo.

Por último, afirmó que “el público riojano me conoce desde hace muchos años, tuve la oportunidad de recorrer toda la provincia”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...