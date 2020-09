ACLARACION DEL SECRETARIO GRAL DE GOBIERNO ARMANDO MOLINA

Send an email

Ante una noticia que se difundió y generó dudas en la población riojana, quiero aclarar y pedir disculpas porque no dije correctamente la información y consulté con el equipo que lleva adelante la capacitación del Programa Provincial de Monitoreo y Prevención del Aedes Aegypti, transmisor del dengue «Manzanas Saludables” y me manifestaron que actualmente en Argentina en estos momentos no hay dengue.

En invierno desaparecen los mosquitos adultos, que son los que transmiten el virus.

Las personas que contrajeron esta enfermedad, adquirieron inmunidad en poco tiempo, y además el período es de 5 a 7 días.

Por otro lado, se detectó en La Rioja que en junio, julio y agosto, no estuvieron los vectores que transmiten el virus.

Ante cualquier duda, debemos dirigirnos a la Dirección de Epidemiología, perteneciente al Ministerio de Salud donde se registra la información.

Nosotros seguimos trabajando en la planificación de tareas para combatir el mosquito transmisor del dengue.