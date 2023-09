Adicional Jubilatorio para empleados públicos y de la fuerza de seguridad

Send an email

En el marco de las celebraciones por el Día del Jubilado y la Jubilada, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega del adicional jubilatorio provincial a más de 3 mil agentes de la administración pública. Este adicional tiene por objeto complementar el haber jubilatorio y de esta forma acompañar y retribuir los años de servicios prestados en nuestra administración pública provincial.

En la oportunidad, el Gobernador ratificó su compromiso con los jubilados y las jubiladas y confirmó el adicional como fijo y permanente, «necesitamos ese Estado presente que intervenga en los problemas sociales en términos positivos y no dejar a la gente a su suerte, planteamos el crecimiento y el desarrollo». Asimismo, enfatizó que “el Estado debe garantizar que la gente viva mejor, tener una cobertura minina, su casa, servicios básicos, remuneración y jubilación».

También, reflexionó: «un modelo de país plantea que el Estado se tiene que alejar, nosotros consideramos que tiene que haber un Estado presente. Ese Estado tiene que estar al servicio de la gente, buscamos la renta social con acceso a una calidad de vida distinta que ante una emergencia tenga una actitud de resolver esos problemas».

Por otro lado, adelantó que a fin de año alcanzarán más de 5 mil viviendas entregas y comentó que trabajan en la creación de un fondo con créditos a tasas muy bajas para el acceso de la gente, evitando de esta manera las financieras. Además, explicó que ambicionan tomar las deudas de los empleados de la administración pública y ofrecer como Estado el pago total con una devolución en cuotas y sin intereses, «el Estado va a prestar la plata, la idea es desendeudar a la gente».

A su turno, la vicegobernadora, Florencia López, manifestó: «teníamos la decisión de que se avance en este adicional para que la gente pueda descansar, había muchos que no tomaban la decisión de jubilarse porque iban a perder la quincenita. En el peor momento económico nuestro gobernador toma la decisión de ponerle un peso más en el bolsillo de la gente». Seguidamente, enfatizó: «Este adicional no va a poder seguir pagándose si la provincia no tiene coparticipación».

Por su parte, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zarate, comentó la necesidad de acompañar a los empleados en el inicio de su etapa de jubilados y la necesidad de un sistema claro y sencillo que aportara tranquilidad y seguridad de un estado presente, » es la única provincia que ha tenido esta iniciativa, y el gobernador tomó la decisión de incorporar a las fuerzas de seguridad en este beneficio. Esto se logra con un Estado presente y cuando hay decisión política».

Por último, la subsecretaria de Gestión Previsional, Sandra Vanni, manifestó: “queríamos agasajar a los jubilados, entregando este adicional que se crea en el 2020 por una decisión política de nuestro Gobernador para acompañar a los empleados públicos y a las fuerzas de seguridad con este refuerzo económico”.

También, explicó que “desde marzo del 96 a la fecha, nunca la provincia había concedido un adicional extra a los jubilados, es en esta gestión que se otorgó este adicional, es la primera vez que existen políticas de gobierno provincial hacia los jurados y jubiladas”. Además, destacó el pago de aportes jubilatorios por parte de la Provincia hacia empleados que contaban con la edad jubilatoria, pero no alcanzaban los aportes, “se pagó en su totalidad los aportes para que se pudieran jubilar, esas personas no hubieran podido jubilarse si la provincia no hubiera pagado los aportes”.

“Vamos a seguir trabajando siempre respectando el derecho de los jubilados”. Enfatizó, la Subastaría.

En Agosto del 2020 por medio de la Ley 10.291 se crea el Adicional Jubilatorio Provincial, beneficio dinerario, para los agentes del estado Provincial y Municipal. Actualmente, 3167 agentes de la administración pública perciben este Adicional Jubilatorio Provincial. Mientras, que en este mes de Septiembre, 187 nuevos jubilados, lo percibirán por primera vez.