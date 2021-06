Adriana Brodsky reveló la dramática confesión que le hizo Olmedo

Alberto Olmedo y Adriana Brodsky protagonizaron juntos a mediados de la década de 1980 El Manosanta, uno de los sketches más famosos del ciclo No toca botón, que tuvo incluso una película. En Los Mammones, la actriz recordó lo bien que la pasó trabajando con el humorista y reveló él dramático momento que vivió cuando él le confesó que “quería pegarse un tiro en la sien”.

Adriana recordó frente a Jey Mammon lo seguros que hacía sentir Olmedo a sus compañeros de trabajo y lo mucho que los enaltecía frente a la cámara, y recordó que él tenía una percepción especial para con ellos. “Yo estaba mal porque me había peleado con mi pareja, como siempre, entonces llego con el aura baja y él estaba en un extremo, muy lejos. Y él tenía algo, como que detectaba todo, y me agarró y me preguntó qué me pasaba”, recordó la estrella.

“Me dijo ‘Vos sos una estrella’ y dos millones de cosas hermosísimas para hacerme sentir bien. La cosa es que me mira y se le empezaron a poner como los ojitos llorosos y me dice: ‘Yo en estos momentos me pegaría un tiro en la sien’”, recordó Adriana Brodsky. “Y yo la verdad es que no pude pensar en preguntarle qué le pasaba porque quedé helada. Y después de haber pasado por eso, uno se pregunta por todas las cosas que le pasan a un ser humano, porque primero somos seres humanos y después somos lo que somos. Y él como tenía una personalidad melancólica, le deben haber pasado mil cosas que nunca nadie supo. Pero se prendía la cámara y era la luz”, concluyó, sobre la personalidad de Alberto Olmedo. Ciudad

