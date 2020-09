Advierten sobre publicaciones de noticias falsas agraviantes

Send an email

La titular de la Unidad Ejecutora contra Ciberdelicuencia (UECI) del Gobierno de la Provincia de La Rioja, Silvina Santángelo Carrizo alertó a la población sobre la necesidad de diferenciar publicaciones tendientes a informar, de aquellas que lo hacen con el objetivo de difamar o desacreditar, como es el caso de las noticias falsas.

La UECI depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y tiene como finalidad asesorar y actuar ante situaciones encuadras como cibercrimen pero además proporciona herramientas para prevenir y frenar los delitos que se dan en la faz digital.

Santángelo Carrizo reveló que en las últimas horas la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social Gabriela Pedrali “fue atacada desde una página de la red social Facebook, de las denominadas noticias falsas, que se autoproclama de comunicación, bajo el nombre ‘ConVerdades’”.

Sostuvo que “el sitio es bastante crítico de las acciones de gobierno pero es utilizada para ofender y agraviar acciones y funcionarios de gobierno, generando malestar”.

Puso de manifiesto que “en el hecho puntual en la que se vio afectada la ministra, fue a través de una publicación que se realizó este miércoles cerca de las 23, donde junto a una foto de la funcionaria señalan que “habría adquirido 1.500 hectáreas en la zona próxima al Parque de la Ciudad” pero “además hace una apreciación cómo “que es lindo ver cómo la gente avanza con sus proyectos”.

“Esta publicación dio lugar a numerosas reacciones que en su mayoría fueron de enojo. La gente se expresó a través del discurso del odio y contra los funcionarios”, explicó Santángelo Carrizo y manifestó que remitió una carta documento en su condición de apoderada de la ministra y no desde la UECI, “para que no se malinterprete, ya que la UECI no está para perseguir cuestiones que tienen que ver con la imagen pública del político, sino el cibercrimen”.

Dio cuenta que “lo que ocurrió en este caso fue una agresión directa que constituye violencia de género política, en razón del cargo de la ministra, de allí la intimación para exigir el cese inmediato de este tipo de manifestaciones que son injuriosas y totalmente agraviantes, que atentan contra la imagen pública y personal de la ministra; atentan contra la institución democrática por todo lo que generan, como el discurso del odio, entre las personas y el ataque por parte de otras personas”.

“La publicación, cuyo origen es perfectamente detectable, se eliminó de manera inmediata, caso contrario se iba a continuar con el trámite legal”, explicó la abogada Silvina Santángelo Carrizo.