Ahora se puede estacionar frente a Plaza 9 de Julio donde ocupaba la Legislatura

Send an email

En la sesión del Concejo Deliberante de la Capital se aprobó sobre tablas la Ordenanza N° 6111 presentada por el concejal Enrique Balmaceda propiciando la restitución a los vecinos de la capital del uso del carril derecho para estacionamiento ubicado en la calle Dalmacio Vélez Sarsfield contiguo a la plaza 9 de Julio en el tramo comprendido entre calles Hipólito Irigoyen y Copiapó, dejando sin efecto el uso exclusivo por la Cámara de Diputados de la Provincia. El principal fundamento es que la Cámara de Diputados ya resolvió el estacionamiento con su propia playa de estacionamiento. La normativa fue aprobada por todo el cuerpo de concejales.

En tanto que también sobre tablas se aprobó la Ordenanza Nº 6089 tras el dictamen de la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con la condonación de la deuda generada por el no pago de los montos y los intereses en taxis y remises, devengados de la Ordenanza 3081 durante el periodo de tiempo comprendido desde la entrada en vigencia del decreto N° 561 emitido el 20 de marzo de 2020 hasta enero del 2022.

«La medida contemplada en el decreto de la función ejecutiva municipal N°561 se tomó para hacer frente a las externalidades producidas durante el periodo de pandemia, con el objeto de no llevar a delante el cobro del canon establecido en el artículo N°2 inciso O) de la ordenanza 3081 a los remises por parte de las empresas. Teniendo en cuenta que las mismas no cobraron lo correspondiente a los vehículos, considerando así que la supresión del cobro no constituye una eximición, generando la acumulación de los intereses devengados», indicaron en el fundamento de esta normativa.

Además, en esta sesión, se implementó por primera vez la taquigrafía digital. Si bien es cierto será soporte de la taquigrafía tradicional, lo cierto es que Capital se convierte en el segundo Concejo Deliberante en aplicar esta normativa a nivel nacional. De esta manera se sigue dando transparencia a la hora de receptar todo lo que se dice en cada sesión del Concejo.

El orden del día constó de 43 páginas, entre dictámenes, proyectos de ordenanzas, resoluciones, declaraciones y minutas de comunicación.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...