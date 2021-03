Alberto anunció una querella criminal contra Macri por “la malversación de caudales más grande de la historia”

Send an email

Más de media hora después de iniciado su discurso en la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Alberto Fernández se refirió a la deuda que el gobierno de Mauricio Macri entabló con el Fondo Monetario Internacional y anunció que pidió una «querella criminal» para investigar a los responsables que a su entender provocaron «la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda».

«El gobierno que me precedió recibió el préstamo más grande de la historia. Los 44.000 millones se esfumaron antes que asumiéramos. En 2018 la Argentina fue sumergida en una profunda crisis. No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante», dijo ante un recinto semivacío por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y escoltada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien inauguró la sesión.

Tras ello, confirmó su decisión de llevar a la Justicia lo ocurrido en durante la administración anterior. «He pedido que se inicie una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda».

«Somos nosotros los que queremos liberar de la deuda que otros tomaron. Sería bueno que reconozcan sus errores», agregó, según publica La Nación.

Tras ello el Presidente se refirió a los precios de productos y servicios en la Argentina y aseguró que durante el año pasado se redujo en «18 puntos» la inflación heredada en 2019. Asimismo destacó que el Estado recuperó «la capacidades de fiscalización que habían mermado».

Luego de resaltar la Ley de Abastecimiento para garantizar que «los alimentos y artículos esenciales estén en la mesa de los argentinos», Fernández cuestionó ante la Asamblea Legislativa a los sectores que «amasan fortunas especulando con los precios» y ratificó su objetivo de «hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen».

Al abordar otro de los temas que se preveía iban a marcar el rumbo de su discurso, el Presidente pidió al Congreso de la Nación que «apure» el tratamiento del proyecto de ley de reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio, que permitirá que «más de un millón de argentinos quede liberado de pagar» ese tributo, así como también los jubilados.

«Le pido al Congreso que se apure en el tratamiento del proyecto que permite la reducción del impuesto a las ganancias», dijo en su discurso al inaugurar el 139 período de sesiones ordinarias.

Al escuchar el anuncio del Presidente sobre la querella, el diputado nacional Fernando Iglesias, presente en el recinto, publicó un mensaje en redes sociales en que rechaza el mensaje oficial.

«Dice @alferdez que va a hacer la unidad con una oposición a la que va a denunciar penalmente por aumento de la deuda cuando la subieron 20.000 millones de dólares en un año», escribió en Twitter y luego agregó: «La grieta es una trinchera desde la cual nos defendemos».

No es el primer cruce entre el Presidente y el legislador de la oposición durante la apertura. Antes, Iglesias se puso hablar al tiempo que Fernández y provocó el enojo del mandatario, que interrumpió el hilo de su alocución y le dijo: «Tuvo cuatro años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor?».

