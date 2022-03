Alberto citó a John Lennon para convocar a empresarios a “dialogar”

Send an email

«Démosle una oportunidad a la paz, como decía Jhon Lennon», lanzó el mandatario

Ante gremialistas y empresarios, el presidente Alberto Fernández pidió darle una “oportunidad al diálogo”, y citó al artista británico John Lennon, quien “pedía una oportunidad a la paz”, para “encontrar una solución en conjunto” a los problemas inflacionarios de la Argentina.

“Hagamos una suerte de terapia de grupo”, sostuvo el mandatario durante una nueva reunión del Consejo Económico y Social, en el que se presentó la agenda productiva federal del Gobierno.

De ese modo, el jefe de Estado hizo una particular referencia al cantante de The Beatles: “Démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía una oportunidad a la paz”.

Junto a parte de su Gabinete, Fernández pidió “construir algo nuevo, distinto”. Si bien aseguró que se debe proyectar una Argentina “a futuro”, aclaró que el país “tiene urgencias” que se deben resolver.

La problemática inflacionaria

Al referirse a la aceleración de precios, el presidente hizo una autocrítica: “En gran medida, es problema nuestro. Es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional, pero ayer hablábamos con Martín (Guzmán) y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional, pero hay 40 que son nuestros”.

“Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos porque, entre otras cosas, el capitalismo necesita que la gente consuma. Lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer”, argumentó.

“Lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco, no nos deja ahorrar ni proyectar ni crecer a futuro. Tenemos, como sociedad, el deber de tomar este momento que es fundacional. No lo pudimos hacer antes. Ahora ya tenemos claro el horizonte”, resaltó.

