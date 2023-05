Alberto Fernández felicitó a Ricardo Quintela por el triunfo en La Rioja

En el marco de la visita a La Rioja del presidente de la Nación Alberto Fernández, el gobernador Ricardo Quintela, en forma conjunta con el primer mandatario nacional, brindaron una conferencia de prensa en la residencia oficial. En la oportunidad el presidente felicitó a Quintela: «Ricardo ha hecho una extraordinaria elección».

El gobernador Ricardo Quintela agradeció al presidente la visita «es un día muy especial, un día peronista con el sol radiante, donde esperamos poder contribuir para nuestra Nación”. También expuso que “es un placer recibirte a vos después del triunfo. Quiero manifestar que la elección transcurrió de manera normal”.

Además, el gobernador Quintela recalcó la importante cantidad de obras que el gobierno nacional realizó en todo el país y en La Rioja en particular.

Por su parte, el presidente Fernández sostuvo que “ya no es secreto para nadie que para mí La Rioja es un lugar querido”. “Estoy muy feliz de hablar este día donde Ricardo ha hecho una extraordinaria elección, junto con todo su equipo de gobierno, con todo el peronismo y con todas las fuerzas unidas”, dijo.

“Hemos vivido 4 años muy difíciles donde primero recibimos un país endeudado, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Ciencia y Técnica, sin Ministerio de Trabajo. Hoy venía leyendo un informe que en los cuatro años que precedieron a nuestro gobierno, La Rioja perdió el 10 por ciento del trabajo registrado y nosotros hasta ahora recuperamos el 17 por ciento del trabajo registrado”. Además se mostró alegre de “haber colaborado con La Rioja para que esté mejor, con obras de distinto tipo que hacen a la mejor calidad de vida de los riojanos y de las riojanas”, sostuvo.

Por otro lado, subrayó que “en tiempos donde la Argentina celebra 40 años de democracia, podamos reafirmar la democracia como se reafirmó en La Rioja es muy importante”. En ese sentido, criticó los discursos anti derechos y dijo que “se escuchan voces decir que se pueden donar órganos para hacerse de recursos, se escuchan voces decir que las calles de las ciudades deben ser privatizadas, se escuchan voces decir que en verdad la educación pública debe terminar porque adoctrina a los ciudadanos, se escuchan voces decir que hay que terminar con las indemnizaciones por despido de los que trabajan, que hay que dejar de pagar las vacaciones de los trabajadores…frente a todas esas voces tenemos que estar nosotros para preservar la democracia y preservar los derechos de hombres y mujeres que habitan esta Patria”.

Afirmó además que “ayer el triunfo de Ricardo sintetiza el triunfo del peronismo, que siempre fuimos las víctimas cada vez que faltó la democracia en la Argentina, significa también el respeto a los derechos lo que se ha reafirmado en esta campaña con Ricardo a la cabeza. Lo que queremos es ampliar más los derechos de las argentinas y los argentinos, en este caso de las riojanas y riojanos. No queremos ir para atrás en ninguno de esos derechos”.

“Sabemos el tiempo difícil que nos ha tocado”, consideró y sostuvo que “a pesar de todo nunca bajamos los brazos” y sumó que “fuimos capaces de hacer todo lo que hicimos en La Rioja y en distintos lugares del país”. En ese orden enumeró que hay en marcha 6 mil obras públicas y se han terminado de 3.500 públicas en toda la Argentina. También se entregaron más de 105 mil viviendas en todos los lugares del país.

“Esa promesa que yo hice de hacer un país federal estoy seguro de haberla cumplido, aquella promesa que hice de poner al Norte Grande en el lugar que se merecía, estoy seguro que la hemos cumplido y estoy muy contento que los riojanos en este caso hayan decidido seguir por esa senda acompañando a Ricardo”.

Consultado sobre las próximas elecciones presidenciales, el presidente dijo que “hay que estar unidos y preservar la unidad, y con la unidad enfrentar a los que siempre trabajan para lucrar”. También consideró que “todas nuestras aspiraciones personales tienen que pasar a segundo plano”. Además enfatizó que “en política no todos somos los mismos, hay algunos que nos preocupamos por nuestros pueblos y hay otros que se preocupan por los negocios” y sumó que “mi tarea es mantener unido al peronismo y respetar lo que la gente diga”.

Sobre la decisión de no postularse como candidato a presidente, Fernández expuso que “yo no me bajé de ningún lado, bajarse significa irse a la casa, yo he sido un militante político y soy el presidente de la República en este momento, mi mayor obligación es trabajar en los problemas que la Argentina tiene, que son muchos, si yo me encierro en una campaña voy a tener que dividir mi tiempo. Lo que quiero es que el gobierno resuelva los problemas para que los argentinos voten a un compañero o una compañera nuestra que nos suceda. Yo no me bajé de mi puesto de lucha solo entendí que mi puesto de lucha en este momento es ser presidente de la República”.

