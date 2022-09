Alberto Fernández: “Los inculpados decían que el próximo soy yo”

Send an email

Lo dijo en un reportaje con la TV española, que se difundirá mañana. Se basó en un mensaje de un miembro de la banda de los copitos.

El presidente Alberto Fernández brindó un reportaje a la televisión española en la que habló sobre el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que los imputados por el magnicidio también querían atentar contra él.

«Las conversaciones de los inculpados hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo», contó en diálogo Telecinco, de España.

Desde Presidencia, donde reprocharon que los medios se hicieron eco de «un adelanto de dos minutos de una entrevista de una hora» que saldrá publicada esta este martes, explicaron que el jefe de Estado se refirió a filtraciones que hubo en torno a la investigación y que no aportó «ningún dato que no sea público». «Hay un tuit, hay chats que se filtraron en los medios», argumentaron.

Se refirieron a mensajes de Gabriel Carrizo, amigo de Fernando Sabag Montiel y supuesto integrante de «la banda de los copitos de azúcar», que en un estado de Whatsapp, tres horas después del atentado contra Cristina, escribió: «¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!», escribió ese mismo jueves a las 23:57, cuando todavía la identidad del tirador era una incógnita.

“El Gobierno es vulnerable y espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos allá arriba. Van a juzgar a una persona que estaría haciendo un gran favor a la sociedad», fue otro de los polémicos mensajes del jefe del emprendimiento de azúcar que citaron desde el Gobierno para justificar la frase del mandatario. La información había sido difundida la semana pasada por Telefé, Canal 9 y C5N.

En Tribunales aclaran que esa información, si bien es pública, no forma parte de la causa judicial por ahora y que los únicos «inculpados» hasta ahora son Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte.

«Hay que estar atentos»

Fernández, al ser consultado respecto a si tiene miedo que atenten contra él, respondió que «hay que estar atentos». Se trata de todo un cambio respecto a la postura que había mostrado el mandatario semanas atrás, antes del atentado contra Cristina, cuando reveló que había recibido amenazas de muerte y les restó trascendencia.

«Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos deben hacer pensar que eso es Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad», agregó el mandatario.

La entrevista fue en «El programa de AR», que arrancó su 19° temporada. Allí, el jefe de Estado contó que la vicepresidenta «está entera», pese al momento de «conmoción» que atravesó.

«En Argentina después de la dictadura no ha habido crímenes de naturaleza política y la imagen es muy dura porque es alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza -a 20 centímetros- de la cabeza de Cristina», cuenta el presidente.

En medio de los cuestionamientos a la custodia de la vice y al rol del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el Presidente justificó que «todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan».

«Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y acompañar a Cristina y sabía que cualquiera fuera el resultado iba a ser inmediatamente apresado por la gente que la rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo es muy difícil predecirlo», expresó.

No es lo que creen en el entorno de la vice: como contó Clarín, su hijo, Máximo Kirchner, y otros miembros de La Cámpora dejaron trascender su enojo y dudas por el accionar de la Policía Federal, que está a cargo del ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

Ante la polémica -también se cuestiona el accionar de los custodios, a cargo de Diego Carbone-, Aníbal Fernández presentó su renuncia, pero no fue aceptada. Luego tuvo un encuentro con Cristina Kirchner del que no trascendió el contenido.

Los dos «inculpados»

En cuanto a la causa, la Justicia imputó a Sabag Montiel y a su pareja Brenda Uliarte por intentar “dar muerte a Cristina Kirchner contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”.

El expediente judicial está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes fortalecen la tesis de investigación respecto a las posibles tareas de inteligencia realizadas en la zona días previos al 1 de septiembre cuando Sabag Montiel gatillo dos veces el arma de fuego contra la vicepresidenta.

«Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad», remarcó el mandatario argentino.

Además, sostuvo que Sabag Montiel «no es un inimputable» y que tiene plena comprensión de la «criminalidad» del acto que cometió contra la ex presidenta en la puerta de su departamento en Recoleta.

«No es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, pero no puede reaccionar de este modo», sentenció.

El sábado, el Presidente participó de la misa por la paz en la basílica de Luján, para repudiar el ataque a la vice. La celebración contó con la ausencia de la dirigencia opositora y despertó críticas por su «politización».

