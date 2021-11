Alberto Fernández: “yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos más a la cara”

Alberto Fernández en el acto de UPCN

El presidente Alberto Fernández y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, encabezaron un acto en el complejo de Costa Salguero para inaugurar desde allí el nuevo sanatorio del sindicato estatal, el Anchorena Itoiz de Avellaneda.

El Jefe de Estado formó parte del acto, convocado a las 15, pero que comenzó 40 minutos más tarde, y que se realizó en el pabellón 2 de Costa Salguero, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 1200, ciudad de Buenos Aires. También estuvo en el escenario la cúpula de la CGT y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Mientras veía cómo creció la obra social de UPCN pensaba en experiencias personales mías que demuestran mucho de los que dijo Andrés Rodríguez”, arrancó Fernández su discurso y volvió a contar la anécdota de cuando reinauguró el Sanatorio Antártida de los Camioneros donde él había nacido y que había cerrado. Incluso, explicó que pasó lo mismo con el Sanatorio Anchorena de UPCN donde nació su hermano.

“Se preguntarán por qué Alberto cuenta todas estas historias personales y es porque venimos de la peor pesadilla”, dijo el mandatario, y aseguró: “Estamos orgullosos de nuestras obras sociales y sindicatos y es algo que debemos preservar por el bien de los Argentinos”.

Luego contó que durante la cumbre del G-20 fue felicitado por la estrategia sanitaria de la Argentina durante la pandemia del coronavirus Covid-19: “La máxima autoridad de la OMS me felicitó por el modo en que la Argentina enfrentó la pandemia y eso no es el logro de un gobierno sino el esfuerzo colectivo. Fue la solidaridad lo que nos hizo cuidarnos. Le contaba a Macron que para los que gobernamos la pandemia, fue lo más parecido de caminar sobre un pantano. Uno pisaba lo desconocido. La ciencia no nos daba respuesta y los fuimos sobrellevando.”.

“Recién dijo algo Andrés que no debe pasar desapercibido. ¿Por qué los sanatorios privados caen y las obras sociales los recuperan? Y por qué funcionan las obras sociales que son básicamente una creación argentina, Porque allí rige la solidaridad y no las ganancias. El espíritu solidario de atender a quién lo necesita”, dijo el Presidente y sumó: “Argentina ha entrado en un tiempo distinto, a diferencia de los que muchos mandatarios me contaron en las charlas que tuvimos, tenemos la suerte de tener una cultura muy desarrollada con respecto al respeto a la vacuna”.

Fernández luego aseguró: “Este proceso de vacunación tan rápido que logramos nos da cierta tranquilidad porque con la inmunidad creciendo las posibilidades de contagios ceden. Ahora debemos ver qué mundo queremos construir. Porque que hayamos padecido tanto para que después todo siga siendo igual no aprendimos nada. Tanto dolor nos tiene que hacer ver la desigualdad en la que vivíamos. Nos tiene que mostrar que es lo que pasa cuando el Estado se retira y deja en manos de los privados cuestiones tan elementales como salud y educación. Es eso lo que estamos discutiendo”.

“No llegué a la presidencia para eso. Llegué a la presidencia para que desde el lugar que me toca poder hacer una Argentina más igualitaria que contenta a todos y donde nadie sobre, donde hay trabajo y donde los que producen sean más importantes que los que especulan”, aseguró.

También criticó a Mauricio Macri y aseguró: “Para que nadie se confunda yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes porque lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quienes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”.

“Pasaron esos años trágicos de la Argentina que nos dejaron 53 puntos de inflación y 38% de pobreza y cuando empezamos a levantarnos cayó la pandemia, y allí fuimos a pelearla. Conseguimos vacunas, nos llenaron de difamaciones me denunciaron por envenenar gente, pero no escuchamos y hoy tenemos unos de los índices de vacunación más alto en el mundo”, dijo y cerró: “Somos un pueblo maravilloso que mil veces se ha caído y mil veces volvió a ponerse de pie. El domingo digámosle sí al trabajo, a la dignidad, a la igualdad de género, a la vida que queremos hay una Argentina que nos merecemos y vamos a construirla entre todos”.

El discurso del titular de UPCN

El primero en hablar fue Rodríguez quien dijo que también compraron una propiedad a medio hacer en Zárate para levantar una nueva clínica para la zona norte bonaerense.

Luego pidió que los salarios que los salarios le ganen a la inflación y que esta baje a números razonables. Además, reclamó que los obreros participen de la mesa de decisiones.

El Anchorena Itoiz ya está funcionando y sus instalaciones están ocupadas por cientos de pacientes, por lo cual se decidió que la inauguración no se realice desde ese lugar, ubicado en Alsina al 100 de Avellaneda, sur del conurbano, y se convocó a un evento en el predio tradicional de la Costanera porteña.

El nuevo establecimiento médico del sindicato estatal es un complejo de salud al que se le realizaron obras de ampliación que incluyeron el levantamiento de una torre de 12 pisos de 8 mil metros cuadrados, que se sumaron a lo ya construido, con lo cual el edificio totaliza una superficie cubierta de 17.100 metros cuadrados.

El nuevo sanatorio ampliado se suma de esa forma a los otros tres centros médicos del sindicato: el Anchorena Recoleta y San Martín y el Instituto Quirúrgico del Callao.

Con las nuevas obras, la oferta hospitalaria del Anchorena Itoiz reúne 84 camas de internación general en habitaciones individuales y otras 10 de aislamiento en unidad coronaria.

Según informó el gremio, el sanatorio de Avellaneda está equipado con “seis quirófanos centrales de alta complejidad, tres puestos de recuperación, un centro obstétrico con dos habitaciones de parto, dos salas de operaciones y un quirófano de hemodinámica con un equipo de angiografía”.

Además, el servicio de diagnóstico por imágenes cuenta con “un equipo nuevo de resonancia nuclear magnética, uno de tomografía axial computada, dos de radiología digital directa y un magnificador de imágenes para los quirófanos”, por lo que UPCN ampliará la cobertura de salud para un enorme sector de sus afiliados y de la población residente en la zona sur del conurbano. /La Nación

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...