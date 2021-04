Alergia, resfrío o coronavirus: cómo distinguir los síntomas

Send an email

En el comienzo de la pandemia, la fiebre y las dificultades para respirar eran determinantes para llamar al médico. Ahora se conocen muchos otros síntomas de coronavirus, pero varios coinciden con los del resfrío común, la gripe bacteriana y las alergias estacionales.

Y las cifras de los contagios nos ponen a la defensiva: el primer estornudo nos hace pensar que tenemos Covid-19. Pero hay que saber distinguir, primero por nuestra propia tranquilidad, y segundo para no llamar al médico o ir a la guardia a hisoparse cuando no es necesario.Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan, advierte: “El año pasado, el Covid-19 fulminó al resto de los virus. Pero en mayo, junio y julio van a convivir el virus de influenza con bronquiolitis y coronavirus. Esto va a pasar porque las escuelas están abiertas y hay más circulación de gente”.

Alergias

Es una de las seis patologías más frecuentes en todo el mundo. Se caracteriza por la rinitis, estornudos y picazón de ojos. No presenta fiebre. También puede presentar tos y eccemas en la piel, pero no es contagiosa.

Una alergia no nos quita repentinamente el gusto y el olfato. Este síntoma típico del coronavirus junto con una temperatura superior a 38° ameritan la consulta al médico, porque ya no entran en el cuadro alérgico.

Resfrío

El coronavirus y los resfríos son causados por un virus: el Covid-19 y los rinovirus respectivamente. Se transmiten de la misma forma, son contagiosos, y loos primeros síntomas son similares.

Pero el resfrío se limita a las vías aéreas superiores: la congestión nasal, los estornudos y el dolor de garganta. Mientras que el Covid-19, además de tener otros síntomas posibles, avanza hacia los pulmones y presenta dificultad para respirar. Ésta es la diferencia fundamental para acudir al médico.

Gripe estacional

Cuando hay fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga, estamos en presencia de una gripe, y puede perfectamente confundirse con Covid-19. En el comienzo, ambas enfermedades se presentan de la misma manera, pero cuando hay Covid-19 los síntomas son más intensos: experimenta un cansancio muy importante, el dolor muscular es muy fuerte, y la sensación de falta de aire se percibe en cuanto intentamos hacer alguna actividad física, aunque sea suave, como caminar. Conociendo las diferencias, hay que estar bien atento para no asustarse al primer síntoma, pero para no dejar de consultar en caso de necesitarlo. El Covid-19 puede presentar también diarrea, dolor intenso de cabeza, falta de olfato y vómitos.

Fuente: Infobae

