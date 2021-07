Alerta máxima por la salud de Mercedes Ninci: por qué fue internada de nuevo y qué le diagnosticaron

Send an email

La periodista estuvo en terapia intensiva por fuertes dolores. Por qué sospecharon que tuvo un ACV.

Mercedes Ninci está internada en el Sanatorio Fleni. El último fin de semana, ingresó de urgencia al centro médico del barrio de Belgrano, y todavía no tiene el alta. Mercedes, panelista de Lo de Mariana, en la segunda mañana de El trece, le volvió a generar preocupación un fuerte dolor de cabeza como el que tuvo la semana pasada.

Y al llamar al médico decidieron trasladarla e ingresarla en terapia intensiva, donde estuvo varias horas, hasta estabilizar su cuadro y descartar posibles riesgos. Le realizaron una seguidilla de estudios que determinaron que tiene una Cefalea en estallido secundario, por lo cual tendrá que permanecer en la clínica.

En Los ángeles de la mañana, Pía Shaw habló con Ninci, quien le relató cómo está viviendo las difíciles horas. “Ahora me sacaron de la terapia intensiva y me pasaron a una habitación común. Es una Cefalea en estallido secundario, probable síndrome de vaso contrición”, contó Mercedes.

“Estoy media destruía porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente, dicen que es curable un ciento por ciento”, djo Ninci “Es rarísimo, fue de golpe. Me dolió la cabeza al aire y me estalló la cabeza, no sé… Estoy desesperada por trabajar», agregó Mercedes que tuvo, en su momento, un romance con un famoso top.

Ángel de Brito, conductor del programa, recordó los dichos de Mercedes a horas del primer episodio de salud, a mitad de la semana pasada, en los estudios del canal. “Le pidieron reposo de manera horizontal. Ella entendió, al principio, que lo podía hacer en la cama, sentada o en la mesa. Y no, le pidieron reposo horizontal”, comunicó Ángel.

“Mercedes me decía que, cuando se empezó a sentir mal al aire y a descomponer, es que al tener un fuerte dolor de cabeza, creyó que estaba teniendo un ACV”, concluyó De Brito. ¡Pronto mejoría, Mecha! /Paparazzi

