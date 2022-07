Alex Caniggia ganó El Hotel de los famosos y se llevó 10 millones de pesos

El mediático se quedó con la gran final y se consagró el primer ganador compitieron en dos juegos en la final que comenzó el jueves.

El Hotel de los Famosos no fue un producto más de la televisión argentina, sino algo determinante para la audiencia de este último tiempo y después de 89 capítulos y 4 programas, el premio de los 10 millones de pesos fue para Alex Caniggia, convirtiéndose en el primer campeón del formato conducido por Pampita y el Chino Leunis.

La final del programa comenzó a las 21.15, a causa del estreno de Canta conmigo, el nuevo ciclo en manos de Marcelo Tinelli y tuvo en vilo a Alex Caniggia y Martín Salwe, hasta el final. El mediático y el locutor ya compitieron en dos juegos en la final que comenzó el jueves y la que decidió al ganador fue la tan temida H. Sin duda, brindaron una final preciosa para sus ex compañeros, amigos y familiares, dejando absolutamente todo.

Durante cada programa, computando a todos los episodios, se jugaron en total 17 horas. Lo que llama la atención, es que la producción decidió realizar algo similar a lo que sucedió en cada edición Masterchef Celebrity, grabando dos finales, cada una con un ganador distinto, buscando que no se filtre el resultado final.

“No sé si quería llegar a la final con Zoolander (así le dice a Salwe) o no. Lo que sí, al tercer día en el hotel le dije que la final iba a ser entre nosotros dos. Olvidate”, le contestó a la panelista Alex Caniggia.

A lo que Martín Salwe reconoció: “Sí, me lo dijo”. Por su parte, Rodrigo Lussich le preguntó: “¿Por qué viste eso?”, y Alex argumentó: “Porque eran juegos físicos. Uno podía quedar afuera igual porque si me metían un rompecabezas me partían al medio, pero no pasó”.

Mientras Lussich le comentó: “Claro, por eso una estrategia era ir a la H lo menos posible”. «Obvio. ¿Quién logró no llegar nunca a la H? Jajaja. ¡El Anguila (así se autodenomina Alex), te re cabió!”, finalizó fiel a su estilo el controversial hijo del ’Pájaro’ Caniggia.

