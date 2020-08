Alilo Ortiz: “voy a escribir como si me estuviese hablando”

Este viernes 21 de agosto, se llevó a cabo la presentación virtual de la tercera edición del libro “El Angelelli que yo conocí”, del autor riojano Juan “Alilo” Ortiz. De esta presentación, formaron parte el autor, la diputada nacional Hilda “Beba” Aguirre de Soria; la secretaria de Culturas, Patricia Herrera; y la directora general de Patrimonio Cultural y Museos, Ana Mercado Luna.

Esta actividad se enmarcó en el mes de agosto, mes en que se cumplieron 44 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli por la dictadura cívico militar argentina en el año 1976.

“Nunca pensé en escribir” comenzó Alilo. “Sucedió cuando llegó a La Rioja Monseñor Rodríguez (…) y en un momento dado me dice ‘che ¿por qué no escribís esos recuerdos tuyos de él?’ y así surgió el primer libro”. La primera edición fue lanzada en el año 2007. Alilo destaca como algo importante de su relato que fue testigo de lo que cuenta, “esto es un elemento muy especial porque no escribo sobre lo que pienso, leo o escucho sino de lo que viví al lado del ‘Pelado’”. “Lo escribí para que quien lo lea dice ‘che, me lo está diciendo, no lo está escribiendo’, para que parezca que encuentre ese ‘calorcito’ humano” asegura Alilo.

Así mismo, manifestó que “mirándolo a la distancia, le encuentro hoy una falencia, que le falta algo. Me entretuve en el ‘qué’ y nos está faltando y mucho el ‘para qué’ y el ‘por qué’”, y que, a través de las siguientes ediciones, le fue haciendo pequeñas modificaciones para que “la idea quede más clara”.

“Es importante poder volver a esa época e ir hilando ese mensaje” comentó Patricia Herrera al autor, sumando que el relato es “tan actual, tan presente… genera tanto diálogo, tanta memoria, tanta comunión… fuiste aggiornando el mensaje del libro”.

El libro consta de 14 capítulos “organizados de manera cronológica, que va desde el primer contacto con Angelelli hasta su muerte. Y ahí se va viendo ese por qué y para qué que decías”, resaltó la directora Ana Mercado Luna, que agradeció a Ortiz por “la enorme generosidad” para compartir la documentación a través de sus libros.

“Tenía dos cosas fundamentales: la juventud y la mujer”, indicó “Beba” de Soria, y destacó su compromiso con todas las mujeres, el trabajo con los grupos juveniles y su acompañamiento a todo el pueblo. “En esto de resignificar, también pienso en aquel joven obispo (…) lo mandan a La Rioja castigado, pero creo que fue la gran bendición para nosotros y nosotras tener la posibilidad de conocerlo. Creo que, cuando lo hicieron, no pensaron todo lo que estaban haciendo y por eso, creo, que él causa una revolución en la juventud” agregó.

Aguirre aseguró que “su sangre está viva y todo su mensaje; él siempre está. Para mí es así, porque al santo que conocí fue a ‘Monse’, con el que pude hablar” y que “las veces que me tocó jurar como diputada, lo hice por su memoria, porque es en la cámara de diputados donde representas al pueblo y hacer lo que el pueblo quiere”.

Ortiz contó que Angelelli llegó a La Rioja en un momento “especial” para la Iglesia Latinoamericana: “llega durante la reunión de Medellín, donde se reúnen los distintos obispos y nace algo que vamos a escuchar cincuenta mil veces al ‘pelado’ y es que no hay que trabajar solamente para el pueblo sino desde el pueblo”.

Para finalizar la presentación de su libro, Alilo agradeció a la Secretaría de Culturas porque “nos permitió, además del ‘qué’, el ‘para qué’ y el ‘por qué’” y termina: “El ‘pelado’ físicamente ya no está más… ¿estamos nosotros para seguirlo o para simplemente contarlo como las tantas cosas que se cuentan?”.

La presentación, con la conversación completa entre estas personas, se encuentra disponible en la Fanpage de Facebook de la Secretaría de Culturas (https://www.facebook.com/CulturasLaRioja/videos/708377326753791/) para todos y todas aquellos que estén interesados en saber más del libro expuesto.

El libro “El Angelelli que yo conocí” de Juan “Alilo” Ortiz, se encuentra disponible para su compra en la Tienda de Libros Todo Cultura de la Secretaría de Culturas, ubicada en 9 de julio 156.