Amber Heard fue hallada culpable de difamación contra Johnny Depp

Send an email

La actriz deberá pagarle 15 millones de dólares a su ex esposo, al que acusó de violencia de género en declaraciones publicadas en The Washington Post. Sin embargo, también se determinó que Depp la difamó, por lo que él deberá resarcirla con dos millones.

El jurado del juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, quienes se acusaban mutuamente de difamación, ha llegado a una decisión unánime este miércoles. Según los cinco hombres y dos mujeres que formaban parte del jurado, es culpable de difamar a Johnny Depp, y deberá pagar 15 millones de dólares al actor.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

A su vez, el jurado también ha fallado que el actor es culpable de difamar a Amber Heard, por lo que deberá pagarle dos millones de dólares.

Tras la lectura del veredicto, el jurado dió la razón a Johnny Depp y declaró que Amber Heard difamó a su ex marido en el artículo publicado en The Washington Post. Además, también aseguró que el intérprete aportó las suficientes pruebas para demostrar que la declaración de Heard era totalmente falsa.

En la sala del tribunal, llena hasta la última silla, estuvo presente Amber Heard, quien ha tenido que escuchar el veredicto contra ella junto a sus abogados.

Por su parte, Johnny Depp estuvo ausente durante fallo. Este martes, acudió a un concierto en Reino Unido, donde aún le ubican varios medios.

Una fuente cercana a Johnny Depp confirmó que el actor no estaría en la corte para escuchar el veredicto debido a «compromisos de trabajo previamente programados».

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...