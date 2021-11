AMBIENTE PROVINCIAL Y APA AVALARON EL BUEN ESTADO DEL CENTRO YASTAY Y LOS ANIMALES

Send an email

La subsecretaria de Parques Municipales, Laura Agüero, y el director del Centro de Preservación y Rescate Yastay, José Carrión, recorrieron el predio del ex zoológico, junto con representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y de la Asociación Protectora de Animales, acompañados de sus asesores legales, que constataron la buena situación tanto de los animales, como del recinto.

A raíz de la información falsa que circuló a través de medios de comunicación y redes sociales, la Asociación Protectora de Animales solicitó recorrer las instalaciones del ex Zoo, para verificar el estado de salud de los animales. El recorrido se concretó durante la tarde del lunes, con las representantes del organismo, Silvia Meyer, y Mariela Manrique Díaz, abogada de la asociación. Al concretar la visita, las veedoras elaboraron un informe, que publicaron en sus redes sociales, donde daban fe de la buena salud de los animales que residen en el ex zoológico, como así también del predio.

Mientras que, en la mañana de hoy, el subsecretario de Fiscalización Ambiental, de la Secretaría de Ambiente, Ruric Sáenz, inspeccionó el lugar y labró un acta, en la que constató que tanto los animales, como las jaulas e instalaciones en general del Centro de Preservación y Rescate, están en condiciones óptimas, tanto de salud, como de higiene.

La subsecretaria Laura Agüero, se refirió a las inspecciones y valoró la voluntad de ambos organismos, de trabajar en conjunto por el bienestar de los animales. Asimismo, recordó que, en el mes de julio, el Gobierno Nacional, a través de la Brigada Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Alejandro Mackielo, inspeccionó el Centro Yastay, destacando el trabajo del equipo y los cambios que se generaron en esta gestión Municipal.

Agüero, consideró como beneficioso el acuerdo entre las partes y ratificó que trabajarán en conjunto para garantizar el bienestar de los animales. Asimismo, ratificó que se continúa con el proceso de liberación y reubicación de animales en recintos de semilibertad, que permitió que 67 animales, de diferentes especies, sean derivados al Santuario Tekove Mymba y a diferentes puntos de la provincia.

