AMP es dignidad y transparencia

Un triunfo histórico ha logrado la lucha de la AMP (Asociación de Maestros y Profesores) de La Rioja, tras haber sido ninguneado por el gobierno de La Rioja, luego de casi 2 meses de paro por reivindicaciones salariales y cambio de nomenclador. Lograron que se los convocaran a discutir en paritarias, tras ser el único gremio con personería de primer grado, y luego de una maniobra burda de la patronal de cerrar filas con otros gremios con la AMP afuera.

Obviamente la AMP desconoció el pobre acuerdo con otros sindicatos que no tienen representatividad en La Rioja, algunos de ellos incluso intervenidos. Así que, después de intensas jornadas de lucha y lograr que se lo reconozca como único interlocutor, estos días habrá discusión en paritarias, donde la AMP plantea un aumento salarial inicial de 50.000 pesos, y la modificación de los nomencladores.

En la previa a este logro, hubo marchas; caravanas de más de 300 autos, motos y bicicletas; dos semanas con sentadas frente a la Casa de Gobierno; corte de tránsito, asambleas presenciales y virtuales en el lugar, radios abiertas.

Pero al mismo tiempo, combatiendo desde hace tiempo, a sectores de la derecha que operaron al desgaste y descrédito de la AMP y de su máximo dirigente Rogelio De Leonardi. Para que se entienda de dónde vienen los ataques, una de las dirigentas de esas “auto convocatorias”, hoy es diputada del PRO.

Por supuesto a eso se sumó, los siempre funcionales a la derecha y oportunistas por esencia: los espacios trosquistas del PO, I.S. y el MST. En una increíble unidad de acción confluyeron en un armado llamado “Auto convocados”, y construir desde la anti política, y lo antisindical, un espacio que quiso llevarse puesto a uno de los gremios más representativos y combativos de la Argentina y que es sindicato de base de CTERA, entidad que fue catalogada como enemiga en épocas del macrismo y del menemismo.

Allí se mostró la dignidad y la autoridad política gremial de la AMP, para resistir todos los embates de la derecha, en sus acciones de destruir la escuela pública y los derechos de lxs trabajadorxs, en pos del proyecto privatizador de siempre, que lxs riojanxs conocen, porque conocieron desde adentro lo que fue el fiasco de Menem.

Recordemos que primero fue la dictadura que puso casi 4 años preso a Rogelio De Leonardi luego de cesantearlo junto a otros dirigentes para acabar con la organización. Luego de su reincorporación en la democracia, Menem lo intentó cesantear, pero quien lo ejecutó finalmente fue el gobernador menemista Bernabé Arnaudo (91-95), en plena Presidencia de Carlos Menem, lo deja cesante a Kelo (como le dicen cariñosamente los riojanos a Rogelio), durante un año, junto a otros compañeros, eliminando el descuento sindical en los cheques de los docentes, pero previamente sin girar esos aportes al gremio.

Un feroz ataque a la organización de lxs docentxs. Luego otro menemista Ángel Maza, en la misma línea, también recorre el mismo camino y por 7 meses deja cesante a Kelo y otrxs compañerxs. Históricas luchas por la reincorporación, la retención de la cuota por distintos periodos de tiempo y las cesantías para destrozar la AMP, no pudieron.

Ahora, se renueva la historia. Por derecha y por esa seudo izquierda que ¡convocan! a las “auto convocatorias”, se intenta deslegitimar a la AMP y su inclaudicable lucha a través de la historia. Desde la izquierda trosquista se intenta instalar un escenario de descontento, moviendo a sus espacios de movimientos sociales (que los obligan), para disfrazarlo de protesta docente. Con esto, han intentado hacer un paralelismo sindical y autoproclamarse como la conducción del conflicto como si fueran el sindicato, que, dicho sea de paso, siempre sus listas han perdido en las elecciones de AMP.

Quedó claro, después de este triunfo de la docencia organizada en la AMP, que democráticamente en sus cuerpos orgánicos ha decidido las medidas de fuerza para lograr las paritarias, que no los pudieron debilitar, ni de la patronal, ni de los funcionales de siempre.

Lxs “autoconvocadxs”, lo anticipamos ahora, seguramente desconocerán los resultados de las paritarias, porque lejos de querer enfrentar a la patronal, en realidad han tenido como objetivo, en su inconsciente político, enfrentar al gremio que ha venido representando a la mayoría de lxs docentes con absoluta dignidad, combatividad y transparencia.

Ni la dictadura ni Menem pudo con la AMP, ni ninguno de los gobernadores que quisieron liquidar la organización de lxs trabajdorxs. Menos lo lograrán un grupo creado por sectores interesados, para desanimar, desalentar, a que lxs trabajadorxs estén organizados en sindicatos. En síntesis, lo que siempre quiso la derecha: que no haya sindicato, y menos con una concepción liberadora nutrida de las corrientes clasistas, nacionalistas populares y de la teología de la liberación que abrazaba el Obispo Enrique Angelelli y que la AMP sintetiza. Era obvio, como ha ocurrido en muchos lugares donde aparecen las “autoconvocatorias” disfrazadas de independientes y neutrales, que luego de la paritaria y del acuerdo que se llegue, lo van a acusar de traición.

Se llegará en algún momento a un acuerdo de aumento salarial y de modificación de los nomencladores, pero estos sectores lo verán como derrota. Son de manual en todo el país, esos espacios que promocionan algunos sectores del trosquismo, como las “autoconvocatorias” convocadas por ellos. Tratarán de instalar que ese triunfo de los docentes nucleados y conducidos por la AMP, porque no hay dudas que triunfará, sea señalado como derrota y traición. Lo han hecho en las grandes y pequeñas luchas que ha dado nuestra clase trabajadora. Nunca reconocerán las conquistas y los triunfos. Todo lo ven como derrota y traición. Es lo que en psicología se llama la Neurosis del Fracaso, donde los triunfos se ven como traición, instalando la cultura de la derrota para desalentar otras luchas y vaciar los sindicatos.

Varias veces se convoca irresponsablemente desde la anti política a desafiliarse, como quiere la derecha, que no haya sindicatos. Frases repetidas en varios lugares donde existen estas “espontáneas autoconvocatorias” convocadas: “Traición”, “que se consiguió una miseria”, “que no se representa a las bases”, y luego que la negociación, propia de la que se consigue con la lucha, la titularán como “Pacto a espaldas de los docentes”. Por más que se vote en asambleas, los acuerdos paritarios, los desconocerán, porque la única base que reconocen son las de sus propios partidos políticos. Vuelvo a insistir. No son grupos espontáneos, lxs autoconvocadxs, son convocadxs para lo que están queriendo hacer una vez más, pero con otras estrategias en confluencia con la derecha, para desacreditar y destruir la organización de lxs trabajadorxs de la educación AMP, gremio base de la CTERA, ejemplo de resistencia anti neoliberal, y que ha dado duras batallas en contra del proyecto privatizador.

A no desalentarse riojanxs. La lucha no terminó, ni terminará con un acuerdo paritario. Las conquistas de nuestra clase y las luchas que damos a través de la historia, nos muestra que no estamos dispuestos y dispuestas a que nos roben el futuro. Sabemos de los límites de la lucha gremial.

Sabemos del techo de las reivindicaciones y que muchas veces estas hay que plantearlas en la lucha política. Por eso un gremio no puede ser neutral como se proclaman los “autoconvocados” mentirosamente. No da lo mismo que gobierne el neoliberalismo o un gobierno popular, no es lo mismo un gobierno que no reconoce las demandas de lxs trabajadorxs, que uno que los reconoce. En todos los casos, luchamos con total autonomía, pero sin neutralidad. Pero no tengo que explicarlo a lxs riojanxs, porque saben de la AMP y de su histórico y respetado dirigente Rogelio De Leonardi.

Share this: Twitter

Facebook