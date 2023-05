Andino – Independiente y San Francisco – Américo Tesorieri, cerrarán la 4° del Torneo de la Liga

Este jueves 25 de mayo, Andino e Independiente se enfrentarán en el Polideportivo 20 de Agosto, a las 16.00 en Primera División A. La Reserva jugará a las 14.00.

En Cancha Pedro Camilo Além, San Francisco se enfrentará a Américo Tesorieri, desde las 16.00 en Primera División. El partido de Reserva será a las 14.00.

La 5° del Torneo de la Liga presenta varios juegos atrayentes

La Liga Riojana de Fútbol programó la quinta fecha del Torneo de la Liga en Primera División A y B. El líder Rioja Juniors recibirá a Alianza, y en la B, Vélez jugará con Unión.

También se diagramó la fecha del Torneo «Proyecto Inferiores» y Femenino, entre los que se destaca el cásico entre San Francisco versus Vélez Sársfield en 4° División, y la presentación del Campeón San Vicente ante Estudiantes, en Femenino.

La quinta fecha del Torneo de la Liga, presentará estos partidos en Primera División A y B, los cuales se jugarán durante viernes, sábado y domingo.

Primera División A

Viernes 26 Mayo

Cancha Rioja Juniors: Rioja Juniors vs Alianza de Sanagasta (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Domingo 28 Mayo

Cancha Pedro Camilo Além: Riojano vs Estudiantes (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Cancha Américo Tesorieri: Américo Tesorieri vs San Martín (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Cancha Andino: Andino Sport Club vs Racing Club (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Martes 30 Mayo

Cancha Pedro Camilo Além: Defensores de la Boca vs San Francisco (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Miércoles 31 Mayo

Cancha Pedro Camilo Além: Independiente vs San Vicente (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Primera División B

Viernes 26 Mayo

Cancha Pedro Camilo Além: San Lorenzo vs San Román (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Sábado 27 Mayo

Cancha Pedro Camilo Além: Independencia vs Alas Argentinas (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Cancha Rioja Juniors: Vélez Sársfield vs Unión (14.00 Reserva – 16.00 Primera División).

Torneo Femenino

Domingo 28 Mayo – Cancha Club San Vicente

11.45: Riojano vs Alas Argentinas

13.15: Alianza de Sanagasta vs Américo Tesorieri

14.15: San Vicente vs Estudiantes

15.15: Defensores de la Boca vs Rioja Juniors

Torneo «Proyecto Inferiores

Domingo 28 Mayo – Complejo Deportivo Club San Martín

Cuarta División

Cancha 1: 08.45: San Francisco vs Vélez Sársfield // 10.00: Racin Club vs Riojano // 11.00: Américo Tesorieri vs San Lorenzo // 12.00: Defensores de la Boca vs Andino Sport Club.

Cancha 2: 08.45: San Vicente vs Alas Argentina // 10.00: Unión vs Estudiantes // 11.00: Rioja Juniors vs San Martín.

Quinta División

Cancha 1: 13.00: Unión vs Rioja Juniors.

Cancha 2: 12.00: Alas Argentinas vs Estudiantes // 13.00: Independiente vs Américo Tesorieri.

Cancha 3: 08.45: San Martín vs Andino Sport Club // 10.00: San Román vs Defensores de la Boca // 11.00: San Vicente vs Vélez Sársfield // 12.00: Racing Club vs San Lorenzo.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...