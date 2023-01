Andino perdió con Atenas de Rio Cuarto y quedo eliminado del Torneo Regional Amateur

Send an email

En una tarde para el olvido, el “torito de matadero”, perdió 2 a 0 con Atenas de Rio Cuarto y quedó eliminado de las instancias finales del Torneo Regional Amateur. Esteban Parodi y Emanuel Pentimalli le dieron la victoria al Albo.

Porque decimos que fue una tarde para el olvido, porque fue uno de los peores partidos que jugo Andino en este Regional. Además, tenía todo a su favor, venia de igualar en Rio Cuarto 0 a 0 y jugaba de local, ante su público y en el Estadio Carlos A. Mercado Luna.

Pero nada de eso valió, porque desde el arranque, se notó a un Andino apresurado, sin un patrón de juego y atinando a los pelotazos como arma para buscar el gol, y nunca supo cómo jugar este partido. Por su lado Atenas, se paró muy bien en el fondo, entendió que la pelota debía pasar primero por el medio campo y recién buscar desnivelar para que la pelota llegue a sus delanteros.

El Albo consiguió muy temprano la tranquilidad que necesitaba para meterse en la fase final. A los 11 minutos de la primera etapa, ante una falta sobre el sector derecho de su ataque; vino el centro del tiro libre y Hugo Paniagua, cabeceo muy solo de frente al arco de Andino. Repuesta del arquero Pérez, que no pudo retener el balón y de “arremetida” Parodi, toco la pelota que mansamente se fue hacia el fondo, poniendo la primera alegría para los riocuartenses.

Lejos de reaccionar Andino, siguió con la misma fórmula, pelotazos para que Ortiz y Romero Neyra se las arreglen con los defensores. Esto fue tarea fácil para el fondo Albo y la seguridad y tranquilidad de Bardín, su arquero, ante un remate de Romero Neyra que después se estrelló en un poste, completaban el combo que quería Atenas.

En la segunda parte, el obligado a buscar el camino era Andino. Cosa que no sucedió porque no cambió la formula. Pelotazos desde el fondo para sus delanteros que rebotaban en la pared del frente. Nunca nadie de Andino, tomó la posta en el medio campo y trató de llegar jugando hacia la defensa rival; para colmo, su “diez”, Maximiliano Díaz, encargado de generar el juego, jugó en una posición que no le convenía a Andino, porque arrancaba delante de Alessandria, tenía mucho campo por delante y cuando ya la marca lo encimaba, tiraba el pelotazo sin ton ni son.

Inteligente Atenas, se abroqueló en el fondo armó un medio campo con cuatro hombres y dejo solo un delantero, pero cada vez que tenía la pelota llegaba en bloque para complicar a Andino.

Los cambios de jugadores, por ambos equipos, favoreció también a Atenas, porque encontró más velocidad y hombres frescos.

Hubo un claro penal por mano de Scoponi dentro de área, a los 25’ ante un centro de Romero Neyra, que el árbitro ignoro. Y Atenas cerro la faena con un gran contragolpe que no pudo terminar Oyola, pero en el rebote le quedó a Pentimalli, que, con gran jerarquía, metió la pelota desde fuera del área, lejos del alcance de Pérez para poner el 2 a 0 y meterse en la final.

Desazón en Andino, que no pudo hacer más nada y el Albo que se mete en las finales buscando un lugar en el Federal “A”.

SINTESIS:

ANDINO: Franco Pérez; Agustín Gutierrez, Nahuel Montes (Mario Vega), Camilo Alessandria y Tomas Romero (Fabricio Díaz); Mauricio Alaniz, Leonardo Villarroel (David Alcaraz) y Maximiliano Díaz; David Romero Neyra; Gonzalo Aban y Federico Ortiz. DT: Ricardo González

ATENAS: Exequiel Bardín; Juan Barrera (Brian Cuello), Ignacio Talavera, Hugo Paniagua y Elías Scoponi; Facundo Quiroga (Esteban Gutierrez), Facundo Tello y Nicolás Castro (Juan C. Heredia); Emanuel Pentimalli; Jeremías Franchi (Diego Oyola) y Esteban Parodi (Kevin NDongo). DT: Sebastián Montivero

Goles: PT.11’ Esteban Parodi (A) y ST. 38’ Emanuel Pentimalli

Arbitro: Mauricio Martín (Tuc.)

Estadio: Carlos Augusto Mercado Luna

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...