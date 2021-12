Ángel De Brito le dijo a Yanina Latorre una lapidaria opinión sobre ella

Ángel de Brito, conductor de LAM, tuvo picantes definiciones con el comportamiento de Yanina Latorre.

Durante el año tuvieron varios cruces al aire. En más de una oportunidad, Angel De Brito “paró en seco” a Yanina Latorre por distintos comentarios que hizo la panelista. Esta vez, al conductor de Los ángeles de la mañana no le “tembló el pulso” a la hora de definir a su compañera de trabajo.

Minutos antes de que Angel anuncie el sorpresivo final del programa mañanero del 13, previsto para el próximo 31 de diciembre y de dejar «boquiabiertos» a los televidentes que no usan mucho las redes sociales, tuvieron un picante cruce con Yanina donde se dijeron algunas cosas que piensan uno del otro.

El pase de facturas -con dura definición incluida- fue a partir del encuentro que se generó, horas atrás, entre De Brito y L- Gante, uno de los cantantes del momento, en la gala anual de la revista Gente. Fue Pía Shaw, también integrante de LAM, quien le consultó al conductor si se habían saludado con el artista de «cumbia 420» y ante la respuesta De Brito, Yanina lanzó un filoso comentario que abrió la puerta a un irónico ida y vuelta entre ellos, días antes del final del programa.

“Hoy va a estar L-Gante en el último programa de La academia de ShowMatch. Ayer estuvo en la tapa de Gente, pero no me saludé con él. Yo no voy a saludar… Fui, hice la foto y me voy”, aseguró Angel. “Estuviste un ratito haciendo quilombo…”, le dijo Latorre y, con una mirada “fulminante”, De Brito le consultó en voz alta. “¿Y boston?”, preguntó el conductor, días después de contar por qué Wanda Nara le contó a ella todo lo del Wanda Gate.

“La gente me perseguía por tu culpa…”, agregó Yanina. El intento de remate quedó a cargo de Angel, quien disparó una dura frase contra su compañera, de la que se despedirá a fin de mes después de trabajar mucho tiempo juntos. “Te he visto con cada uno. Falsa, falsa”.

“Le digo todo en la cara. Tanto que me ofrecieron trabajo”, retrucó Latorre. Y como el conductor que es, De Brito dio por finalizado el tema al aire con un “no gastes balas todavía”. /Paparazzi

