Aníbal Fernández ahora dice que no sabía que las hijas de Nik iban al colegio ORT: “si quiere denunciarme…”

Aníbal Fernández se retira de Casa Rosada, tras el escándalo por los tuits amenazantes contra Nik.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, relativizó las agresiones contra el dibujante Cristian Dzwonik, alias Nik. Y dijo que «jamás» atacó al humorista. Además rechazó las acusaciones de Nik por «supuesto antisemitismo» en sus expresiones. Y dijo en una entrevista telefónica que si el humorista quiere hacerle una denuncia judicial, «que la haga, yo no tengo por qué esconderme».

-¿Por qué hizo un pedido de disculpas en condicional? Dijo que si Nik se sintió agredido, entonces le pedía disculpas.

-No es en condicional, es algo concreto. Lo que yo dije no es ninguna amenaza. ¿Me hace menos hombre pedir disculpas?

-¿Por qué mencionó a la ORT en su polémica con Nik, que es justo la escuela donde van sus hijas?

-¿Cómo puedo saber yo si van sus hijas a esa escuela??

-Usted es el ministro de Seguridad y tiene mucha información.

-No, eso lo hace el hijo de puta de (Mauricio) Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones es correcto.

-Nik dijo que el Estado no subvenciona a la ORT.

-Las notas dicen que sí. Él es muy agresivo, vive puteándonos. Yo nunca lo agredí. Discutimos como siempre, pero yo no tendría que haber hecho eso porque estoy ocupando un espacio en el Gobierno. Quieren inventar algo que no existe, yo jamás lo agredí a Nik. Me equivoqué. Pero agravios no, ni persecuciones. No lo hice con nadie. No es justo lo que dice él.

-El mensaje que usted envió en su tuit era muy agresivo. Tuvo múltiples repudios. Y mencionaba la escuela donde van sus hijas.

-Este pibe te agravia cada vez que tiene oportunidad. El tuit mío no tiene agresión de nada. Cuando vos ves el dibujito con lo de la ORT, él mismo hizo un dibujo que se ofrecía a dibujar la escuela ORT. Yo no sabía si tiene hijos, si son varones o mujeres. Fijate que Macri es un tipo que le hizo tanto daño al mundo y no lo hice, pese a que nos volvió locos para meternos presos durante cuatro años. Jamás quise meterme con su familia. Quieren inventar algo que no existe. Yo jamás lo agredí a Nik, pero si él se sintió agraviado, le pido mis disculpas.

-Nik dice que el dibujo que usted puso en su tuit, posteriormente, él lo hizo para una actividad interna de la escuela y que a ese dibujo sólo pueden acceder con una clave los padres, alumnos y maestros. ¿De dónde sacó ese dibujo?

-Él vive poniendo la ORT, me han llovido los dibujitos que hizo de la ORT, tengo amigos profesores en la ORT. Tengo una relación superlativa con la colectividad, nadie puede dudar de mi vocación y respeto por lo que estoy diciendo. Hay montones de notas que hablan de la subvención a colegios privados y no me quejo de eso, me quejo de él.

-¿Habló con Nik para pedirle disculpas?

-Un colaborador mío, que lo conoce, lo llamó ayer para ver si podíamos hablar. Pero él dijo que tenía una actividad a la tarde y me dijo que no podía hablar. Primero te contesté a vos, en Twitter. Pero un colaborador me dijo que no todo el mundo lo había visto, así que escribí otro tuit explicando la situación. Me equivoqué y quise hablar con él, pero me dijo que tenía una actividad. Esto ya terminó. Le quieren hacer decir a un tuit lo que no dice.

-¿Qué le dijeron en el Gobierno por este conflicto?

-No me dijeron nada. Todo el mundo me conoce. Saben que no hago cosas sucias. Mi expresión fue clara, le pedí disculpas, no se me cayeron los anillos.

-Nik dijo que estaba analizando hacerle una denuncia judicial.

-Si quiere hacerme una denuncia, que la haga. Yo no tengo por qué esconderme. Si lo quise llamar y no me quiso escuchar. Contesté por tuit. Hoy había cuatro medios en la puerta del Ministerio. No tengo por qué esconderme. Salí con (Pablo) Duggan (en Radio 10) porque ya tenía prometida la nota, así que no me parecía justo no salir. Pero yo no hago esas cosas, quieren inventar algo que no existe.

-Nik dijo que en sus palabras también había cierto antisemitismo, especialmente después del fallo judicial que sobreseyó a funcionarios por el Memorándum con Irán.

-¿Cómo van a ser antisemitas mis expresiones? La semana pasada estuve con el rabino (Isaac) Sacca, en la sinagoga sefardí. Ayudé a rehabilitar la sinagoga de Carlos Casares, donde vive parte de mi familia. Tengo muchos amigos judíos y una relación especial con la dirigencia de la colectividad. Soy un tipo llano, respetuoso, siempre fui un tipo muy respetado en la colectividad, tengo trato con todo el mundo, hablo con rabinos, ayer hablé con el presidente de la DAIA, no soy de los que se esconden, Fui dos veces a Israel, invitado por el Estado de Israel, tengo una relación con la dirigencia, que me respetan, sigo teniendo relaciones. No sé de dónde saca eso del antisemitismo. Nik lo puede decir con otras intenciones, pero yo fui en 2005 a Jerusalem, hablé con (Benjamín) Netanyahu, (Ariel) Sharón, me recibieron todos ahí. Después volví en 2012, cuando era senador. Cuando vino Shimon Peres a la Argentina me pidió que lo presente yo en el CARI, le dieron un listado de gente para que lo presentara y él me eligió a mí. Tengo una relación muy buena con la dirigencia, que me respetan, y también tengo muchos amigos y clientes judíos, tengo mucha relación, así que ¿cómo voy a crear algo de mala fe? ¿Yo voy a tener gestos antisemitas? Jamás haría algo así.

-¿Cómo sigue esto ahora?

-Me equivoqué. Si a vos te calma en tus preocupaciones, no me siento menos hábil o capaz por pedir disculpas, sobre todo tratándose de sus hijos. A mis hijos sí los han metido. Pero me comporto como tengo que hacerlo. Ahí salió (Alfredo) Casero diciendo que hay que escrachar a los familiares de los funcionarios del Gobierno. ¿Y después el malo soy yo? No inventen lo que no existe. /Clarín

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...