Aníbal Fernández y un intento de disculpas al humorista «Nik»

La polémica se inició cuando el dibujante “Nik” cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández por su política económica y social.

«Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo», escribió Nik en Twitter.

Sobre esa opinión, el Ministro de Seguridad Anibal Fernández criticó en tono de amedrentamiento:»Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT ¿’La conocés? Si la conocés…o querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conocés?».

Nik consideró ese mensaje como «persecutorio» y manifestó que siente temor: «El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza «velada» dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo», expresó también por medio de un tuit.

Horas más tarde, y luego del repudio de dirigentes de la oposición y de Adepa, el ministro Fernández esbozó un intento de disculpas. “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: “Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”. Lo hablé con el Presidente de DAIA. ¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va”, publicó en Twitter.

Declaraciones a la prensa

Este martes por la mañana, el ministro de Seguridad enfrentó los micrófonos y reafirmó: “Es honesta mi disculpa”. “Para mí, los hijos, las mujeres y las casas son templos, no se mete con eso”, agregó.

“Cuando esto sucedió, me dijeron que él habría manifestado que sintió que era una amenaza a sus hijos, con lo cual no se me caen los anillos y me parece obligatorio de uno tener que aclarar las cosas”, señaló.

