Apagar el motor o dejarlo regulando: qué resulta más efectivo para ahorrar nafta

El precio del combustible se mantiene en alta y por eso, muchas personas buscan la manera de ahorrar un poco. Más allá de las promociones de algunas estaciones de servicio o de tarjetas, existen aspectos vinculados al uso del vehículo que pueden modificar cuánto se gasta. Entre los aspectos que influyen en el gasto de nafta se encuentran desde desperfectos técnicos hasta acciones como apagar o dejar regulando el motor.

Al momento de ahorrar nafta existen distintas alternativas, sin embargo, no siempre resultan suficientes. Por eso, es importante conocer aspectos vinculados al uso del auto que pueden influir en el precio final del combustible. Uno de los factores pueden ser desde las ruedas desinfladas hasta el mantener encendido el motor o no.

Mientras se maneja, algunos conductores no perciben lo que ocurre mientras se detienen por pocos minutos. De hecho, algunos dejan el motor regulando durante las paradas esporádicas y no saben que mientras esperan están gastando nafta. Por tal motivo, es importante apagar el motor cuando no sea necesario para ahorrarse algunos pesos en combustible.

De acuerdo a lo indicado por especialistas, cuando se está parado por más de 20 segundos, lo aconsejable es apagar el motor para ahorra nafta. Al respecto, se detalló que al dejarlo regulando se llega a consumir 0,5 litros de combustible por cada hora. Frente a dicha situación, se considera que los vehículos con sistemas Start&Stop resultan más eficientes al momento ahorrar o bien de generar menos contaminación ambiental.

Dado que dejar regulando el motor genera un mayor consumo, en situaciones cotidianas como filas largas, espera en paradas o embotellamiento vehicular, lo más recomendable es apagar por completo el motor y esperar a que se pueda circular con normalidad. De esa manera, no solo se cuidará el vehículo sino que se evitará un mayor consumo de nafta.

