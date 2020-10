Aparecieron fotos de las cenas que Moria Casán le organizaba a Carlos Menem en Olivos

Moria Casán y el expresidente Carlos Menem, viejos amigos.

Días atrás, Adriana Salgueiro tiró la bomba. En Espléndidos e infidentes, el ciclo radial que conduce junto al periodista Daniel Ambrosino, la actriz contó cómo eran las cenas en la Quinta de Olivos con Carlos Menem y reveló que era Moria Casán quien las organizaba.

Aquellas noches dieron pie a innumerables anécdotas con el expresidente como protagonista. Y ahora, desde el mismo programa (que va todas las noches por la AM 990) trascendieron dos fotos de la ocasión en que Adriana estuvo como invitada.

Pero en las fotos también aparece una persona muy importante en esta historia, nada menos que Mónica Guido, la recordada vedette y actriz, todo un ícono de los años noventa, quien según el relato de Salgueiro tenía una relación muy especial y cercana con Menem.

«Esas cenas las organizaban Moria Casán y su marido, Luis Vadalá. Moria era una ’RRPP VIP’, invitaba a gente muy importante de ese momento. A mí me invitaron dos veces, pero fui una sola. Me llamó y me dijo: ’¿Te gustaría venir a Olivos, a una cena que está organizando Carlos?’. Para mí fue un sorpresón», recordó Adriana en la radio.

La actriz aclaró que esas cenas no eran fiestas, no se bailaba ni nada parecido: solo se comía, el anfitrión dominaba la charla y el evento se extendía desde las 21 horas hasta la medianoche. «Nos hizo un regalo a todos y nos fuimos», contó la Salgueiro sobre su experiencia.

Como para graficar sus dichos, en una de las imágenes que se difundió a través de Espléndidos e infidentes se la ve a Adriana de pie, parada junto a Menem, y al riojano firmando unos libros con los que agasajaba a sus invitados famosos.

Adriana Salgueiro junto a Carlos Saúl Menem y Moria Casán en la Quinta de Olivos.

Pero la parte más picante del relato de Salgueiro tuvo a Mónica Guido como protagonista. «¿Había alguna mujer soltera?», le preguntó Ambrosino, atento al dato que los invitados a la cena eran en su mayoría matrimonios. «No, (la soltera) vino después», respondió Adriana.

«Mónica Guido llegó sola, entró como si estuviera en su casa y se llamaron por nombres diferentes a los que los conocíamos. Eran ’Arequito’ y ’Anillaco’, esos eran los apodos», reveló la actriz.

«Llegó cuando nos estábamos yendo, y se quedó», terminó diciendo Adriana, dando pie a los rumores de un romance entre Mónica y Menem. Un nombre que se suma a la extensa lista de mujeres famosas que, según se dice, pasaron por la vida sentimental del actual senador por la provincia de La Rioja.

Y allí se la ve a Mónica, en la segunda de las imágenes tomadas en Olivos: detrás de Moria Casán y Luis Vadalá, quienes están sentados en una ubicación preferencial, al lado de Menem.

Las cenas en la Quinta de Olivos, con Carlos Menem como anfitrión y Moria Casán como organizadora. Allí aparece también Mónica Guido.

La cercanía entre Moria y Menem quedó expuesta hace poco cuando fue la propia diva quien se animó a contar algunas intimidades sobre esas noches de glamour y esparcimiento.

«Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil», contó Moria en Confrontados (El Nueve, lunes a viernes a las 16,15 horas).

Y en tren de confesiones, agregó: «Una de las chicas me comentó algo muy divertido. Se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y él hacía de todo. Muy trabajador, muy trabajador, ¡pero tipo primate, mal!». /Clarín

https://www.contextotucuman.com/nota/204983/aparecieron-fotos-de-las-cenas-que-moria-casan-le-organizaba-a-carlos-menem-en-olivos.html