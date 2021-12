Aprueban Ley Impositiva 2022 y prórroga de la emergencia del trasporte público

Send an email

La Cámara de Diputados aprobó de la Función Ejecutiva el proyecto de Ley Impositiva para 2022 y la prórroga, por un año, del Estado de Emergencia del trasporte público en todas sus modalidades. Las legisladoras del Bloque Justicialista declararon su beneplácito por la histórica asunción de las juezas en el TSJ; a la iniciativa adhirió Teresita Luna. La última sesión ordinaria será el martes 28 del corriente mes.

Presidida por la vicegobernadora, Florencia López, se desarrolló la penúltima sesión ordinaria del Período Legislativo 136°. En esta oportunidad, optó por la virtualidad el diputado Antonio Sotomayor, los demás legisladores sesionaron de forma presencial.

Luego del izamiento de las banderas, a cargo de los diputados Laura Carrizo, Anahí Ceballos y Renzo Castro, el coro Canto Popular de la Legislatura, en vísperas a la Navidad, maravilló a los presentes con la entonación de Gloria a Dios de la Misa Criolla, obra de Ariel Ramírez.

Seguidamente, por Correspondencia se puso en conocimiento del Consejo Deliberante del Departamento Rosario Vera Peñaloza la copia de la resolución que denuncia la problemática del avión rompe tormenta. Asimismo, por fuera del Orden del Día, los diputados del mencionado Departamento Laura Carrizo y Cristian Pérez notificaron su integración al Bloque Justicialista.

Por unanimidad, aprobaron sobre tablas varios proyectos. Uno de ellos propuesto por las legisladoras del Bloque mayoritario donde declararon su beneplácito por la histórica asunción de dos juezas en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La diputada Teresita Luna, del Bloque Vamos La Rioja, solicitó sumarse al proyecto. “Es motivo de satisfacción tener dos mujeres en Tribunal Superior de Justicia, habla de decisiones políticas”, declaró.

Además, por iniciativa de los diputados representantes de Rosario Vera Peñaloza y Chamical se aprobó y entregó el Reconocimiento Legislativo “Pbro. Pedro Ignacio de Castro Barros” al ciclista Enzo Molina, por su destacada trayectoria. Asimismo, se declaró de Interés Provincial la campaña “Cuidemos nuestro medio ambiente: entrega de eco botellas para convertirlo en algo útil, que realizó el colegio Santo Tomás de Aquino.

Descuentos por buena conducta

Por mayoría se aprobó de la Función Ejecutiva el proyecto de Ley Impositiva para el Período Fiscal 2022. Al respecto, el diputado y miembro informante, Renzo Castro, consideró que el proyecto en general mantuvo la estructura en base a otros años.

“Se tuvo en cuenta la realidad económica del país y la provincia luego de una pandemia; y en base a eso se consideró de manera prudente y razonable un incremento de 45%, cifra muy por debajo de la inflación que superó en general el 52% y que en el Interior del Interior de la provincia alcanza el 70%”, manifestó. Asimismo, señaló que la norma tiene en cuenta un beneficio especial para los contribuyentes con buena conducta de pago: un 20% de descuento en pago de contado y un 10% en los pagos semestrales lo cual también rige para aquellos que a la fecha están al día con los impuestos.

En este sentido, el Bloque “Vamos La Rioja” acompañó el proyecto en general, pero no en particular por estar en desacuerdo con cuatro artículos de la norma. Por su parte, el Bloque unipersonal “Hay Futuro La Rioja” votó en contra por desconocimiento del articulado; similar actitud adoptó el Bloque unipersonal “La Libertad Avanza” que fundamentó su postura por no estar de acuerdo con el aumento de impuestos.

Por otra parte, de la Comisión de Presupuesto, la Cámara aprobó por mayoría el dictamen de comisión que prorroga por un año el Estado de Emergencia del trasporte público en todas sus modalidades.

Finalmente, el vicepresidente del Bloque Justicialista, Germán Díaz, propuso la votación en conjunto de los Despachos de Comisión restantes del Orden del Día, iniciativa que recibió la aprobación de todo el Cuerpo.

