“Aquí vive un héroe”: La Municipalidad identificó los hogares de los veteranos de Malvinas

Send an email

La Intendenta llevó a cabo el descubrimiento de las primeras placas que marcan las viviendas de los ex combatientes o caídos en la Guerra de Malvinas.

Este viernes y en el marco de los actos por el día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, la intendenta Inés Brizuela y Doria señalizó los hogares de 3 soldados riojanos en la capital: el recientemente fallecido soldado Julio Cepeda, Roberto Ojeda y Luis Aldeco.

Esta iniciativa, que parte del trabajo articulado entre la comuna y el Centro de Veteranos de La Rioja, busca reivindicar el valor de los héroes de Malvinas y mantener vivo el reclamo de soberanía de las mismas.

Durante el acto, la jefa comunal manifestó sus respetos hacia toda la comunidad de los Ex Combatientes: «Gracias por no claudicar, por no rendirse. La guerra fue una cosa, pero la batalla de la vida la dieron día a día y yo estoy muy agradecida por el ejemplo que nos dan».

«Vamos a seguir adelante con estas acciones porque los vecinos tienen que reconocer el coraje y la valentía de quienes dejaron todo por ir a recuperar ese pedazo de suelo argentino que nos fue arrebatado. Nuestro compromiso es seguir fogoneando la memoria», agregó en ese sentido.

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica, Nany Salzwedel, sostuvo: «es un honor compartir esto con ellos que son parte de nuestra reserva moral y patriótica, el orgullo es nuestro de estar parados al lado de héroes, gracias por la enseñanza diaria».

Roberto Ojeda, quien en las Islas se desempeñó como Sargento del Regimiento N° 8 de Infantería agradeció el homenaje y resaltó: «realmente fue muy emocionante estar junto a los compañeros, y que la Intendenta esté con nosotros nos llena el alma».

«Estos momentos nos permiten seguir enseñando en las escuelas para que no se pierda el recuerdo de la Guerra, y reafirmando el pedido de la recuperación de soberanía que tiene que llegar por la vía diplomática», concluyó Ojeda.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...