Arauco le dijo sí a la Reforma Constitucional

Una importante reunión que congregó a los principales dirigentes y referentes justicialistas del departamento Arauco, permitió debatir y ampliar los conceptos contemplados en la futura reforma constitucional propuesta por el gobernador Ricardo Quintela.

Arauco recibió referentes políticos que llegaron en representación del Gobernador de la Provincia, para poner sobre la mesa de debate el proyecto de Reforma Constitucional, sin dejar de lado la necesidad de forjar la unidad del PJ local con miras a la elección de Diputados Nacionales. El aval de la dirigencia aimogasteña fue contundente hacia la posibilidad de ampliar los derechos ciudadanos y también el apoyo incondicional para la fórmula de candidatos al Congreso Nacional que proponga la conducción partidaria.

Los secretarios de Relaciones con la Comunidad, Miguel Galeano y de Políticas Regionales, Fabián De la Fuente, llegaron acompañados de los legisladores Ricardo Herrera y Pedro Goyochea, que, junto a los abogados y dirigentes Patricia Tello y Facundo Gaitán, dieron a conocer los alcances temáticos del proyecto de reforma de la Carta Magna.

En el encuentro, fueron recibidos por los legisladores locales Roberto Luna y Anahí Ceballos, junto a un numeroso grupo de dirigentes y referentes que no sólo dieron aval al proyecto impulsado, sino que también plantearon la necesidad de discutir la generación de fuentes de trabajo, la reactivación turística, la Producción, además de los ejes fundamentales que significan la Salud y la Educación.

Entre la dirigencia presente estuvo Pablo “Papucho” Leo, el vicepresidente del PJ local, Julio Díaz, los concejales Pablo Allendez, Giovana Maturano, Mario Diaz, los congresales PJ Miguel Villafañez y Ariel Leo, el director de Zona Sanitaria Dr. Ruiz Martínez, el director Castro Barros Daniel Álvarez, el ex diputado Joaquín Nieto, el ex presidente del PJ Arauco Jorge Lezano , delegada AMP Fanny Carrión, UNLaR Sede Aimogasta con Adrián Fernández y Carlos Reynoso, la ex Concejal Patricia Delgado, entre otros tantos.

Es destacable que el mensaje de toda la dirigencia reunida en la tarde del martes, fue el expreso apoyo incondicional a la fórmula que representará al PJ en las elecciones nacionales, así como también su compromiso a transmitir a la sociedad lo que significa la Reforma Constitucional para las riojanas y los riojanos.

