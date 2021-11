Send an email

Argentina vs. Uruguay, por las Eliminatorias: horario, dónde ver en vivo y formaciones

La Selección Argentina visitará a Uruguay por la fecha 13 de una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas este viernes, desde las 20, en el Estadio Campeón del Siglo. Con Lionel Messi que llega con lo justo aunque será titular y Leandro Paredes descartado, conocé las probables alineaciones, cómo ver el encuentro y lo que hay que saber.

Lionel Messi, titular en la Selección Argentina ante Uruguay

Si bien la Pulga pudo realizar trabajos durante la semana y evolucionó favorablemente de las molestias musculares que arrastra desde comienzos de septiembre, las cuales no le permitieron volver a jugar en óptimas condiciones físicas, el entrenador Lionel Scaloni se mostró optimista en conferencia de prensa.

La buena noticia es que este jueves trabajó a la parg del grupo y no tendría mayores inconvenientes para estar frente a Uruguay, y todo hace indicar que lo hará desde el arranque. Después, habrá que ver si juega todo el encuentro o Scaloni decide cuidarlo para que llegue entero al partido con Brasil el martes que viene en la provincia de San Juan.

Lionel Messi y Leandro Paredes

Leandro Paredes es baja vs. Uruguay y Nicolás González fue desafectado

Por su parte, Paredes se está recuperando de un desgarro en el cuádriceps que sufrió ante Perú, a mediados de octubre, y no pudo volver a sumar minutos desde entonces. Cabe señalar que desde el conjunto parisino manifestaron su enojo por la convocatoria. «No estamos de acuerdo en dejar ir por Selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física», expresó Leonardo, director deportivo del equipo. Frente a Uruguay, su lugar lo ocuparía Guido Rodríguez.

Además, la baja confirmada para esta doble fecha es la de Nicolás González, quien a pesar de que había sido incluido en la lista oficial, fue desafectado tras continuar dando positivo por coronavirus.

Uruguay llega diezmado al partido con la Selección Argentina

El conjunto uruguayo tendrá varias ausencias importantes para el cruce frente a la Albiceleste entre las que se destacan las de Edison Cavani, Nicolás De la Cruz, Sebastián Coates y Federico Valverde -este último también suspendido-.

A ellos se les suman las bajas de Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez y Matías Viña, por lo que el Maestro deberá rearmar el rompecabezas en un partido clave si quiere seguir con chances de ir a Qatar 2022.

Por otro lado, el arquero Fernando Muslera está en duda ya que sufrió una fuerte torcedura en un dedo de una de sus manos y debió abandonar el entrenamiento del miércoles. Por lo tanto, si no llega, su lugar sería ocupado por Martín Campaña.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Uruguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

El probable equipo de Uruguay vs. la Selección Argentina

Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquérez; Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Lucas Torreira; Facundo Torres o Brian Rodríguez y Luis Suárez. DT: Óscar Tabárez.

Cómo llegan la Selección Argentina y Uruguay al partido por Eliminatorias

Los de Scaloni vienen de mostrar un gran nivel en los últimos tres partidos, que se llevaron a cabo durante octubre, y acumuló una igualdad en Asunción, mientras que después consiguió dos victorias en el Monumental, frente a Uruguay y Perú. Por eso ocupa el segundo puesto con 25 unidades y se encamina a la Copa del Mundo.

Por su parte, Uruguay igualó con Colombia de local, pero luego fue goleado ante Argentina y Brasil, respectivamente. De esta manera cayó al quinto lugar de la tabla, está en zona de repechaje, y debe volver al triunfo para no correr riesgo de quedarse afuera.

Selección Argentina vs. Uruguay, por las Eliminatorias: horario, TV y lugar

Hora: 20.

TV: TyC Sports y TV Pública.

Lugar: Estadio Campeón del Siglo

Árbitro: Alexis Herrera.

Cómo ver la Selección Argentina vs. Uruguay, por TyC Sports Play

El partido entre Uruguay y la Selección Argentina, por la clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol, se puede ver también ONLINE desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de TyC Sports Play.

Para eso hay que acceder a play.tycsports.com y, de ese modo, podés vivir EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!

El historial entre la Selección Argentina vs. Uruguay

La Albiceleste ganó 90 partidos, La Celeste lo hizo en 59 y hubo 47 empates. En total, 31 partidos de diferencia. Asimismo, el conjunto actualmente dirigido por Lionel Scaloni no sabe lo que es caer ante su par charrúa en las Eliminatorias desde 2013: fue 3-2, el 15 de octubre, por la clasificación al Mundial de Brasil 2014.

El último encuentro entre sí, por Eliminatorias, fue en la última triple fecha ya que disputaron el encuentro postergado correspondiente a la jornada 5. En el Monumental, el combinado nacional mostró su mejor versión y bailó a Uruguay por 3-0.

