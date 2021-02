Armando Molina entregó uniformes para Seguridad Vial

Send an email

En el marco del Plan Integral de Seguridad Vial, el secretario de la Gobernación Armando Molina hizo entrega de 130 nuevos uniformes que portará el equipo del área de Control y Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Vial.

El Gobierno Provincial avanza en jerarquizar la tarea del personal de Seguridad, por ese motivo se entregaron 130 uniformes para los agentes de Capital, Rosario Vera Peñaloza, Chamical y Castro Barros. El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y participaron el secretario general de la gobernación, Armando Molina; el secretario de Seguridad, Crio. Pedro Fuentes; la subsecretaria de Seguridad Vial, Carolina Dáscola, y los agentes de Control y Fiscalización de Tránsito de la Subsecretaría de Seguridad Vial.

En la ocasión, el secretario General de la Gobernación, Armando Molina dejó el saludo del gobernador Ricardo Quintela y recordó el primer día de la cuarentena donde hubo que ponerse los chalecos rojos e hizo hincapié que hoy se atraviesa la siniestralidad vial. «Somos la segunda provincia en siniestralidad vial y no nos enorgullecemos. Nos pongamos este uniforme y salgamos a militar la vida de la gente que debemos proteger», resaltó.

Destacó que «estamos abocados con el compromiso de transformar a la Provincia de La Rioja con energía, agua, conectividad, pan, techo y trabajo porque hace al cuidado de las personas y, como el límite del ser humano son sus sueños, nosotros hemos llegado a gobernar con nuestros sueños».

«Esto es un mimo, consolidar su fuente de trabajo es nuestro compromiso, no queremos ver personas precarizadas trabajando, el derecho al trabajo es lo que nos comprometemos a respetar», señaló y expresó que «la gente no tiene tiempo para esperar, la siniestralidad no puede esperar, debemos resolver el tema hoy».

Share this: Twitter

Facebook