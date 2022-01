Autoridades provinciales visitaron el centro de testeo rápido y vacunatorio del Estadio de Vargas

Send an email

La vicegobernadora, Florencia López, junto a autoridades del gabinete provincial, visitaron, en la jornada de este miércoles, el centro de testeo rápido y vacunatorio del Estadio de Vargas, uno de los nodos instalados por el Gobierno en zonas estratégicas de la ciudad para avanzar en la lucha contra el Covid-19.

A un año del inicio del operativo de vacunación impulsado por el Gobierno Provincial, La Rioja se posiciona como una de las provincias con más personas inoculadas superando los 300 mil vacunados con dos dosis y más de 35 mil dosis refuerzo aplicadas a la fecha.

En este contexto, la vicegobernadora, Florencia López, felicitó al equipo de vacunación por la tarea que realizan desde hace más de un año, “Están trabajando muy bien, venimos vacunando hace más de un año y por eso hoy tenemos resultados positivos en la gente”. Además, subrayó que “no es prioridad hacer colas para el testeo, el que tenga un mínimo síntoma se lo considera positivo y debe auto aislarse, no entremos en pánico por lo números, tratemos de cuidarnos y comportarnos como al inicio de la pandemia, aprovechen los centros de vacunación que son de fácil acceso y salvan la vida de muchos riojanos”

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Luna, destacó que, de 3600 casos activos, solo 20 han necesitado internación, “La inmensa mayoría están atravesando los cuadros de manera leve, está claro que las personas que están con el esquema completo están atravesando la enfermedad leve. Nuestra gran medida es salir a buscar a los no vacunados casa por casa”. Además, detalló: “El 95% de nuestra población mayor de 3 años tiene una dosis, el 85% tiene dos dosis y más del 20% ya tiene la tercera dosis”

Por último, el secretario de la Gobernación, Armando Molina, resaltó la buena atención del sistema de salud y centros de vacunación, “el proceso de vacunación es un éxito, felicitamos al equipo de vacunación por la ardua tarea que viene realizando en la provincia”

Finalmente, el subsecretario de Salud, Gonzalo Calvo, manifestó: “La vacunación hace que se generen defensas que tal manera que limita el contagio, las enfermedades preexistentes no son limitantes para la vacuna, no hay contraindicaciones, la vacunación aumenta las defensas que necesita una persona enferma”. También, añadió: “El problema es la alta demanda de asistencia en el primer nivel, no queremos llegar a ocupar las camas de internación, la vacunación está demostrando eficacia y eficiencia y buena presencia de anticuerpos, necesitamos que cumplan los esquemas”.

