Avanza el juicio político al Concejal Balmaceda

En la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante capitalino se avanzó en el juicio político contra el concejal Enrique Balmaceda. En efecto, fue el propio concejal quien pidió que se le inicie juicio político, ya que se considera inocente “de esta acusación vil y canallesca de que se me acusa. Desde el minuto uno me puse a disposición de la justicia para que se encuentre la verdad, y ahora hago lo mismo en el ámbito del Concejo Deliberante». El cuerpo en su totalidad votó para que se avance en este proceso.

Por ello es que para salvaguardar la independencia de criterios de todo el bloque de “Juntos Por La Rioja” y de sus pares, creó un bloque unipersonal. Fundamentó su decisión en “garantizar que no existan protecciones, acomodos, ni lazos que condicionen el criterio de los 14 concejales que deberán juzgarme, en plena autonomía y libertad de ejercicio», añadió.

«Creo firmemente en la transparencia de los procesos, y en las instituciones republicanas. Soy radical y por lo tanto me hago cargo de esta situación que yo no generé, pero en la cual me encuentro implicado sin comprometer a nadie. Y para llevarle certezas a la sociedad sobre mi función pública», concluyó. Cabe resaltar que por improcedencia formal fueron rechazados los demás juicios políticos. De ahora en más, la comisión Investigadora seguirá el curso de su actuación, tal cual lo estipula el Artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal Transitoria.

Ordenanzas aprobadas

Entre las ordenanzas que fueron aprobadas en un extenso Orden del Día, se puede citar la que lleva el número Nº 5987, que impuso que el camino que une al Dique Los Sauces con el Morro en el Cerro de la Cruz tenga el nombre de “Juan Carlos Romanazzi”. En igual sentido, “Miguel Bermúdez” se denomina a la rampa de despegue de Aladeltismo y Parapentismo de nuestra ciudad. Ambas iniciativas fueron propuestas por el concejal Walter Montivero.

Mediante Decreto N° 669 y por iniciativa de Mónica Villafañe se declaró “Ciudadana Destacada, Distinción Ciudad de los Azahares» a la Dra. Ramona Sánchez Oliva de Rojas, quien fue concejala y sus normas siempre tuvieron contenido solidario, reivindicativo y de gran aporte a la sociedad capitalina. En su paso por la institución democrática fue autora de importantes proyectos, por ejemplo, el que la Sala Centenario se llame Santo Tomás Moro. También por ordenanza N° 3280 se dispuso la construcción de baños públicos en Plaza 25 de Mayo y siempre fue constante organizadora de campañas de detección de cáncer precoz, entendiendo que el cáncer de mamas afecta tanto a mujeres como hombres.

Legislación para los barrios

Con la Ordenanza N° 5963 se impuso el nombre “Ricarda Romero” a la avenida que se encuentra ubicada entre los barrios Santa Rosa II, Virgen de Guadalupe, Altos del Sol, Circunvalación Sur y Río los Sauces de esta Ciudad. El proyecto fue presentado por la concejala Mónica Villafañe y la comisión de Cultura, Educación, Turismo y Deporte dio su dictamen favorable. El cuerpo de concejales sancionó la norma, en beneficio de los vecinos de la Capital. Mediante la Ordenanza N°5964 se impuso el nombre “San Expedito” al espacio verde ubicado en el barrio Hospital de esta ciudad. El proyecto fue presentado por la concejal Luciana de León y con el visto bueno de la comisión de Cultura, el cuerpo de concejales dio su aprobación. Igual veredicto tuvo la Ordenanza N°5965 presentada oportunamente por la concejal Luciana de León, imponiendo el nombre “San Cayetano” al espacio verde ubicado en el barrio Hospital de esta ciudad. En el mismo sentido, la Ordenanza N° 5966 impuso e implementó nombres de calles para el barrio Portal de San Nicolás de esta ciudad, tras una iniciativa presentada por el concejala Yolanda Corzo, quien además por Ordenanza N°5968 impuso nombres de calles para el barrio Eduardo Menem de esta ciudad.

También se le dio el nombre “Rosa de Guadalupe” al barrio ubicado en la zona sur de nuestra ciudad, tras la aprobación de la Ordenanza N°5969, por iniciativa del concejal Facundo Puy. Mientras que por Ordenanza N°5971 se impuso nombre de calles del barrio Monseñor José Pío Cabral; la moción fue presentada oportunamente por el bloque Peronista y dictaminada a favor en las comisiones de Cultura e Interjurisdiccional.

Por la inclusión

Con un proyecto presentado por la concejala Ximena Marenco se impuso la creación del Programa “Pintada de Murales Inclusivos en Lenguas de Señas en espacios municipales”. Así fue sancionado por Ordenanza N°5985, mientras que, por otra ordenanza de la autoría de esta edil, se creó el circuito de arte callejeros y expresiones artísticas que se desarrollen en la vía pública.

