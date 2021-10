Berni cruzó a Aníbal Fernández: “¿Fui claro o le hago un dibujito?”

Send an email

En medio de los rumores de la supuesta ruptura con el Frente de Todos, el Ministro de Seguridad bonaerense ironizó ante las críticas de su par nacional.

En medio de los rumores de la supuesta ruptura con el Frente de Todos, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a criticar con dureza a su par nacional, Aníbal Fernández, y a través de sus redes sociales le respondió con ironía.

En su cuenta de Twitter, Berni tomó como referencia una frase de Fernández en la que expresaba que «ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”. Ante esto, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense ironizó: «Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia».

En tanto, insistió: «Lamento informarle lo obvio. Sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro o le hago un dibujito?», una clara referencia al polémico tuit de Fernádez al dibujante Nik. /A24

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...