BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE LA CIRCULACIÓN DE UNA MAYONESA «NATURA» FALSIFICADA

La Dirección General de Bromatología en conjunto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informa (ANMAT) informa la prohibición de comercialización de los siguientes productos, Mayonesa reducida en valor lipídico libre de gluten sin TACC, marca: NATURA, nombre de fantasía: mayonesa con jugo de limón, RNE: 19000208-9, RNPA: 19010390, VEN: 28/03/22 05 L: 01/07/21 2138 1V4, debido a que se detectó ser un producto falsificado.

La información fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 20 de enero. Desde la entidad nacional remarcaron que el producto infringe el artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por ser un producto falsificado, por carecer de registros y por estar falsamente etiquetado al consignar en su rótulo los registros de establecimiento y producto pertenecientes a la razón social NIZA S.A, marca Natura, resultando ser un producto ilegal.

Además, Gabriela Sosa titular de Bromatología Municipal informó que se encuentran haciendo los operativos para retirar el producto de la oferta alimentaria, además comentó que «por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284».

En atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de suplementos dietarios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, se recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de los citados alimentos, recalcó.

