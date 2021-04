Cámara Empresarial Riojana: “El gobierno siempre estuvo con las puertas abiertas”

Send an email

Marcelo Navarro, titular de la Cámara Empresarial Riojana, indicó que tras la reunión con el mandatario provincial, dicha entidad tomó conocimiento de la situación expuesta por el gobernador. Ante este panorama, Navarro dijo que “aún no se tomaron medidas sanitarias”, no obstante, se mostró confiado por el compromiso demostrado por el gobernador para con este sector. “Nos vamos tranquilos, más allá de no saber las medidas que se van a anunciar. Pero sabemos que el comercio va a poder seguir funcionando”.

Reconoció que “el gobierno siempre estuvo con las puertas abiertas y siempre que hemos necesitado dialogar, lo hemos realizado, nos ha ayudado con subsidios, créditos y todo lo que está al alcance para seguir manteniendo los comercios”. Si bien admitió que “no es suficiente”, reconoció que por estas ayudas “se pudo mantener el comercio de pie”.

Ante la posibilidad de restricción en la circulación de la ciudadanía, Navarro consideró que esto “perjudica al comercio, pero, hay que hacer un último esfuerzo. Ya hemos pasado el 2020, esta parte del 2021, nos informan sobre la cantidad de vacunados que hay y cuál es el pronóstico de vacunación. Esto nos alienta a seguir adelante. En casos de aquellos que estén en situaciones complicadas también nos ha manifestado (el gobernador) que podrá realizar algún tipo de ayuda para poder aguantar los próximos quince días”.

