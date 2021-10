Cambio rotundo: la nueva cara de Tom Cruise que impactó al mundo entero

El actor sorprendió en un partido de beísbol con un rostro casi irreconocible.

Es muy común en las celebridades de Hollywood notar cambios físicos abruptos. Ya sea por las cirugías estéticas, el mundo del bótox o los kilos de más y de menos, a la mayoría se los ve diferentes todos los años. Si bien algunos son mas notorios que otros, los fans que los siguen desde sus inicios notan hasta el cambio más mínimo.

En este caso, el blanco de una sorpresa mundial fue Tom Cruise, el eterno galán de Hollywood que se puso a las mujeres en el bolsillo en películas como Top Gun, y a los hombres en Misión Imposible, entre otras. El punto es que su carrera lo ha llevado a ganarse un público de amplio espectro que jamás olvidará su auténtica cara.

Pero su última aparición pública ha descolocado al mundo entero. El actor de 59 años fue captado por la agencia Associated Press durante un partido de béisbol en San Francisco, al que acudió junto a Connor (26 años), su hijo adoptado fruto de su matrimonio con Nicole Kidman, y no es que está irreconocible, pero tiene la cara mucho más hinchada de lo normal.

Esto dio lugar a todo tipo de especulaciones ¿Se está preparando para un nuevo papel? ¿Pasó por el quirófano, o simplemente son kilos demás? El actor desmintió que se haya hecho una cirugía estética, pero como se trata de Tom Cruise, médicos especialistas analizaron sus cambios y dicen lo contrario.

«Su rostro muestra cierta desesperación por conservar la apariencia juvenil que le hizo famoso. Es una estrella que quiere mantener su aspecto mientras se acerca a los sesenta», dicen los profesionales de manera anónima por miedo a una denuncia del actor.

Estos cirujanos aseguran que se sometió a trasplantes de cabello, un par de operaciones de nariz y a inyecciones de relleno. El cirujano plástico de la ciudad de Nueva York, el doctor Yoel Shahar, cree que Cruise «se realizó una mejora significativa en el cuello».

En comparación con fotos anteriores del actor, «las arrugas en esa zona son ahora verticales y la piel está más tersa. Le hicieron un tirón detrás de la oreja». Al notar la línea de la mandíbula más definida de Tom, el Dr. Shahar aseguró al National Enquirer que «la piel está más tensa que en los últimos años». El actor no solo no pudo evadir comentarios de profesionales, sino que tampoco los de sus fans.

«¿Ese es nuestro Tom?», «Queeeeeeeeeeeeeeeeeeee», «No me la digas» o «Voy a llorar» fueorn algunos de los comentarios en Twitter repletos de emojis y letras en mayúscula. /Crónica

MIRÁ EL VIDEO:

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021