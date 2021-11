Candidata a diputada nacional: Para Claudia Allegri, Provincia y Nación hacen que «los empresarios tengan la mirada puesta en este Parque Industrial»

Send an email

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Claudia Allegri, acompañó este jueves al gobernador Ricardo Quintela y al secretario de Industria y de la Economía del Conocimiento, Ariel Schale en el acto apertura de Usina de Industrias.

En la oportunidad, Allegri dijo que «es una emoción entrar a un lugar como este sabiendo que la decisión del gobernador Ricardo Quintela es apostar a la industria, a aquellos lugares que habían sido abandonados por los industriales que no supieron o no pudieron apostar al futuro de este país y hoy, ver cómo creció por una decisión de este Gobierno y con el apoyo de la Nación, permite que los empresarios tengan la mirada puesta en este Parque Industrial riojano».

«Este evento -opinó- no tiene nada que envidiarle a las exposiciones que podemos ver en las grandes urbes y eso tiene que ver con un gran trabajo que se viene haciendo y que se suma la interesante tarea que realizan los jóvenes».

