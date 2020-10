Capacitan a personal de Rioja Bus, que creará 210 nuevos puestos de trabajo

Send an email

En el marco de la capacitación y formación del cuerpo de conductores y mecánicos de la nueva empresa estatal de transporte urbano de pasajeros Rioja Bus, el gobernador Ricardo Quintela se acercó a dejar su saludo.

Tras la compra de 60 nuevas unidades 0 km para la nueva empresa estatal Rioja Bus SAU, comenzó este miércoles la capacitación del personal y el gobernador Ricardo Quintela se acercó a dejar su saludo a los presentes. En ese contexto, el mandatario provincial señaló que, “cuando tomamos la decisión de constituir esta nueva empresa del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, cuyo accionista directo es el Estado, lo hicimos porque veíamos serias dificultades para la prestación de este servicio que es esencial y teníamos que desembolsar muchos recursos de todos los riojanos para asistirlos con subsidios a esta empresa que no trabajaba de la manera más adecuada ya que nosotros pretendemos calidad en el servicio como se merece nuestra sociedad”.

Asimismo, recordó que, durante su gestión como intendente de Capital, se creó la empresa Munibus con 25 unidades 0 km, que hoy se encuentran en el «cementerio» de colectivos.

“Nosotros queremos dejar la impronta de crear esta empresa número 36 que tiene el Estado de la Provincia de La Rioja y estamos orgullosos que ustedes sean quienes van a conducirla”, les dijo Quintela al nuevo cuerpo de conductores de Rioja Bus.

“Quiero que sepan que tenemos que darle el valor que tiene porque los trabajadores son el corazón de esta empresa, los trabajadores de la UTA van a tener los mejores salarios por lo tanto les pido de todo corazón que cuiden a la empresa, el funcionamiento de los colectivos dependerá del trabajo y colaboración de cada uno de ustedes. Cuentan con el apoyo de este Gobierno Provincial que hoy me toca conducir”, expresó.

Asimismo, hizo un apartado especial para las mujeres que estarán al mando de las unidades. “Bienvenidas a las mujeres, ya tuvimos la primera experiencia con los Munibus donde teníamos una sola mujer chofer, hoy decidimos ampliar el cupo con un 50 por ciento de mujeres”, enfatizó a la vez que indicó que ya hay 60 unidades, las cuales se buscará ampliar de acuerdo a las necesidades que demande la sociedad.

En cuanto a los ex choferes de la empresa San Francisco, les pidió que se queden tranquilos que el gobierno los va a contener y generará condiciones favorables de trabajo, tanto para los que continúen en esta nueva empresa como para los que no formen parte de la misma. “Quiero que sepan los trabajadores que ninguno va a quedar desamparado, vamos a generar las condiciones necesarias para protegerlos a todos”, aseguró.

El ministro de Infraestructura y Transporte Juan Velardez declaró que «en medio de toda esta pandemia el Gobierno demostró no descuidar ninguna de las áreas que son importantísimas para el futuro de la provincia, una de ellas es justamente el transporte. No me queda más que felicitarlos, felicitarlos porque se incorporan a esta empresa que contiene también a las mujeres. Hay que tomar esto como el puntapié para verdaderamente contar en la provincia con el sistema de transporte que nos merecemos».

Por su parte, la secretaria de Transporte y Movilidad, Alcira Brizuela, agradeció el acompañamiento del gobernador Ricardo Quintela y a los funcionarios presentes. “Muchas gracias a todos ustedes que están acá, los chicos del Munibus que son de nuestro corazón, que trabajaron con nosotros, con nuestro gobernador en su momento cuando fue intendente” afirmó y se dirigió a las mujeres principalmente, “siento una alegría muy grande que se hayan presentado mujeres y ese desafío que van a tener de conducir un micro. Les deseo todo el éxito, aprendan y aprovechen esta capacitación. Desde la Secretaría y desde la empresa Rioja Bus vamos a estar presentes”.

Brizuela, en diálogo con la prensa, contó que comenzó la capacitación a los choferes por parte de la aseguradora Protección Seguro, quienes “nos enviaron un aula virtual donde se hacen todas las pruebas de manejo y también llego un equipo de Buswagen la empresa que nos vende los micros para la capacitación de electricistas, mecánicos, técnicos en refrigeración”. “Son dos capacitaciones paralelas y tenemos alrededor de 25 mecánicos capacitándose y 150 choferes, incorporamos mujeres, tenemos alrededor de 20 y 25 mujeres ya seleccionadas y que en estos momentos están siendo capacitadas”, puntualizó.

La secretaria de Transporte explicó que la capacitación será hasta el viernes y resaltó la calidad del grupo humano. “Estamos muy contentos con el gobernador por el excelente personal y grupo humano de la empresa Rioja Bus, queremos una empresa de calidad que es el pedido del gobernador y tuvimos en cuenta desde el momento de la selección del personal, que implica nuevos puestos de trabajo y nuevas familias riojanas contenidas en esta empresa”, destacó y planteó que “hay mucha expectativa con el lanzamiento de la empresa Rioja Bus.”

El representante de la concesionaria Buswagen, en calidad de capacitador Ricardo Fernández, explicó en qué consiste la misma. “Represento a la concesionaria Buswagen que es la vendedora de las unidades que adquirió el Gobierno de La Rioja para la empresa Rioja Bus y estoy como instructor técnico para el personal de la empresa que está haciendo la capacitación de la gestión electrónica de las unidades Volkswagen 17230 fullear que van a empezar a trabajar aquí”.

“La capacitación en esta primera oportunidad es sobre presentación de producto, es de tres días de 8 horas diarias y consta de prácticas. Se prevé para otros modelos de unidades, también poder armar otras capacitaciones futuras en corto plazo”, anticipó.