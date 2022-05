Capacitaron a personal de salud para la detección y atención oportuna de la Endometriosis

Send an email

En un trabajo articulado entre la Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud a través de la Dirección de la Salud Integral de la Mujer junto al Servicio de Ginecología del hospital de la Madre y el Niño, se concretó una jornada de capacitación destinada a actualizar contenidos sobre endometriosis. La misma estuvo a cargo del Dr. Matías Jofré quien es el Secretario General de la Sociedad Argentina de Endometriosis y coordinador de área de endometriosis del Sanatorio Allende.

La capacitación, se realizó el pasado lunes y fue trasmitida de forma virtual y contó con el acompañamiento del personal del servicio de ginecología del Hospital de la Madre y el Niño, médicos de los Centros Primarios de Salud y estudiantes de las Universidades Nacional de La Rioja y Fundación Barceló.

También acompañaron el proceso de capacitación los diputados Lourdes Ortiz y Juan Carlos Santander y la Asociación Endohermanas riojanas.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la directora de la Salud Integral de la Mujer, Evangelina De Camino quien manifestó que la capacitación se llevó a cabo teniendo en cuenta el anteproyecto de Ley de Endometriosis. “Es importante destacar que el principal objetivo del mismo es realizar un diagnóstico temprano, oportuno e igualitario de esta patología”.

Finalmente, la profesional indicó que la jornada de formación se efectuó en el marco del artículo N° 5 de este anteproyecto de ley, con la finalidad de que cada uno de los agentes pueda realizar un abordaje interdisciplinario a las mujeres que padecen esta enfermedad.

Por su parte, el titular del servicio de ginecología, Dr. Sergio Feryala, explicó que lo que se busca es poner en la agenda del personal de salud la enfermedad de endometriosis. “La cual es sumamente dañina, silenciosa y afecta a un número importante de mujeres. Sobre todo, en su calidad de vida y en su fertilidad futura”.

La jornada estuvo abocada a los especialistas que se desempeñan en el primer nivel de Salud, porque como lo explicó el doctor Feryala, ellos son quienes tienen el primer contacto con la paciente. “Son quienes reciben a la paciente en una primera consulta con este síntoma que es tan común, como lo es el dolor durante la menstruación. Que muchas veces es tomado banalmente, no se le da la importancia que tiene y se pierde la oportunidad de un diagnóstico precoz, solamente con escuchar a la paciente refiriendo cómo se comportan sus menstruaciones con respecto al dolor”.

Asimismo, el especialista alertó a la población menstruante para no naturalizar el dolor durante el periodo, ni hacer uso de analgésicos de forma regular. En esta misma línea manifestó que la consulta también pueda derivar por subfertilidad, “de mujeres que no tiene la posibilidad de embarazarse y a veces vienen combinado estos dos síntomas. Pero el síntoma principal para poder alertarnos de un diagnóstico precoz en esta enfermedad es el dolor pelviano”.

De igual manera cuando esta enfermedad no es diagnosticada a tiempo, puede traer aparejado complicaciones severas. “En primer lugar está la subfertilidad. En otras ocasiones cuando esto avanza la paciente puede llegar a perder los órganos de la reproducción como lo es el ovario, la trompa y muchas veces órganos pelvianos asociados cuando la endometriosis grave, profunda, como son lesiones de nivel intestinales, de colon sigmoide, pacientes que terminan con colostomía producto de la afección de la endometriosis”.

Sin embargo, Feryala, insistió en la consulta temprana con los especialistas, dado que esta patología tiene tratamiento; tratamiento médico, tratamiento médico combinado y tratamiento quirúrgico que pueden llevar a una resolución.

Por último, el profesional informó que este ciclo de capacitaciones se va a prolongar a lo largo del año, para profundizar en la temática mediante distintos webinar con docentes y especialistas del resto del país.

