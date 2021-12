Carla Vizzotti advirtió que el inicio de clases presenciales en 2022 va a depender del avance de la vacunación

Send an email

Carla Vizzotti.

En el marco del aumento de los contagios de COVID-19 en la Argentina y la aparición de las nuevas variantes del virus como Ómicron y Delta, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, fue contundente en relación al inicio del ciclo lectivo 2022 y la presencialidad en las aulas. «Saber lo que va a pasar en marzo es imposible, las clases van a arrancar», sostuvo y advirtió que va a depender del nivel de vacunación.

Es que según el último informe de la cartera sanitaria, con fecha del martes, en las últimas 24 horas se registró la cifra más alta de contagios en los últimos 100 días luego de ser reportados 4.555 nuevos casos de coronavirus, acumulando 5.366.522 desde el inicio de la pandemia.

En este marco, la ministra enfatizó en que la presencialidad va a depender de la vacunación pediátrica. “Estamos trabajando para que esto pueda pasar. Por eso, vacunamos a adolescentes y los chicos», remarcó y agregó: «Realmente, la bisagra para empezar las clases durante el año próximo y continuar con la presencialidad de manera segura reside nada más y nada menos que en avanzar con la inmunización de la población y mantener los cuidados».

“Venimos diciendo desde el primer día que la pandemia no pasó. Las vacunas son una herramienta clave pero eso no va a hacer que los casos no aumenten”, insistió la ministra que resultó que “los esfuerzos deben estar puestos en disminuir las hospitalizaciones y las muertes». «Ninguna vacuna puede interrumpir la circulación. El indicador para definir alarma es el aumento de las internaciones intensivas por SARS-CoV-2 y la tensión del sistema», aclaró en la TV Pública.

Pase sanitario

Por último, hizo referencia al pase sanitario que se llevará adelante en todo el territorio nacional y destacó que “a partir del 1 de enero, se va a implementar el pasaporte sanitario a través de la app Cuidar que requiere el esquema completo para realizar actividades de mayor riesgo”. «Hay que minimizar ese riesgo, sostener las actividades y, por supuesto, acelerar la vacunación», enfatizó.

El pase sanitario se implementará a nivel nacional a partir del 1° de enero como requisito para asistir a aquellas actividades que representan mayor riesgo epidemiológico. Quienes quieran participar de eventos en espacios cerrados o que reúnan más de mil personas deberán acreditar contar con el esquema de inmunización contra el coronavirus.

El pase sanitario será para todas aquellas personas mayores de 13 años que quieran realizar actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario. La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

La ministra, que se mostró optimista con la nueva medida del pase sanitario que busca promover la vacunación en aquellos que no tiene ninguna dosis aplicación como también en aquellos que no completaron el esquema completo de vacunación, concluyó que esperan no tener que tomar ninguna medida restrictiva. /El Destape

