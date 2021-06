Carlos Tevez se retiró de Boca, pero le dejó la puerta abierta al fútbol

El Apache le puso punto final a su tercer ciclo en el club con una conferencia de prensa que tuvo las presencias de Jorge Amor Ameal, Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme

Punto final para la vida futbolística de Carlos Tevez en Boca Juniors. La tercera etapa del Apache se cerró con una conferencia de prensa en la Bombonera, donde el último ídolo confirmó que activó la cláusula de su contrato que le permite marcharse inmediatamente del club: “Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Estoy para decirles que no voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha y el pueblo xeneize”. La particularidad de la presentación ante los periodistas es que estuvo acompañado por el entrenador Miguel Ángel Russo y el vicepresidente Juan Román Riquelme.

“Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar”, dijo con la voz entrecortada por su visible emoción mientras leía una carta que preparó para el momento.

“Como jugador lo di todo, por eso es que estoy feliz. En estos momentos siempre Boca me necesitó al 120% y mentalmente no estoy preparado para darle eso. Para mí Boca es el mejor club del mundo. Mi papá, mis hermanos, mi mujer y mis hijos son de Boca. No puedo mentirles a ellos ni a los hinchas. Por eso la decisión es pura y exclusivamente mía”, reconoció.

Antes de sentarse en el escenario preparado para su conferencia en el Salón Filiberto de la Bombonera, el futbolista de 37 años pasó por la oficina del presidente Jorge Amor Ameal para cerrar los últimos detalles legales de su salida. El vínculo se extendía hasta finales de este año, pero existía una cláusula que cualquiera de las partes podía ejecutar para cortarlo unilateralmente con una sola condición: hacer públicos los argumentos de tal determinación.

El máximo directivo fue el primero en tomar la palabra y dar la noticia de su salida. “No quisiéramos que se vaya, quisiéramos que se quede jugando, pero los motivos que me dio me parecieron correctos”, señaló el mandatario. “Vamos a tratar de hacer un partido homenaje”, agregó. Y hasta le abrió las puertas para que trabajara en el club fuera de la cancha: “Queremos que se tome vacaciones y después esté con nosotros”.

La última actuación de Carlitos con la camiseta del Xeneize fue el pasado 31 de mayo durante la derrota por penales contra Racing por las semifinales de la Copa de la Liga tras empatar 0-0 en tiempo reglamentario y su último grito, de los 94 que celebró con la azul y oro, lo realizó en el Superclásico ante River por los cuartos de final de este certamen local.

“¿Con cuánto querés que siga jugando? ¿Con 42? Hoy te digo que me retiro, pero dentro de tres meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no”, respondió cuando le consultaron si iba a volver a Boca en el futuro. “Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no”, agregó. “No sé decirte qué voy a hacer. Solamente quiero ser padre, quiero ser marido, quiero ser hijo y hermano. Eso tengo en mi cabeza, lo único que tengo claro”, sentenció.

“La gente de Boca que quiere saber sobre mi futuro: Boca siempre te necesita al 120% y si no estás en esa mentalidad, tenés que dar un paso al costado. No tuve ni tiempo de llorar a mi padre que a la semana tuve que estar jugando y no es normal. Necesito estar con mi mamá, hace tres meses se me fue mi viejo”, señaló sobre la muerte de su padre Don Segundo en febrero de este año.

LAS MEJORES FRASES DE TEVEZ

“Necesito estar con mi mamá, ser hijo. Hace 3 meses se fue mi viejo, no sé decir qué voy a hacer de mi futuro. Quiero ser padre, marido, hijo y hermano”

“Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no. Hoy te digo que sí y capaz dentro de 3 meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no porque mentalmente no estoy”

“¿Estar en Boca sin ser futbolista? Por qué no. Todo es posible. Hoy es un día muy triste para mí como jugador porque no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca, pero para el hincha voy a estar”

“Miguel (Russo) convivió conmigo estos meses y sabe todo lo que sufrí. Sabe que los últimos 10 ó 15 días no era el mismo Carlitos. Me costaba muchísimo ir a entrenar, enfocarme. Me costaba muchísimo en lo mental. Si no estás bien en lo mental, en lo físico se te hace muy difícil”

“Yo hablo mucho con mi cuerpo y la cara y se me notaba que no estaba bien. Terminó el partido con Racing y se lo dije a mi familia. Después dejé pasar unos días para ver si ese sentimiento que tenía y era tan genuino seguía instalado en mi cabeza y después llamé a Román, que fue el primero al que llamé. Después al presidente y después a Miguel”

“Nadie en mi familia se opuso a mi decisión porque la tomamos entre todos. Estoy feliz, es un día triste y loco, porque estoy feliz de hacer lo correcto”

“¿Qué me diría Maradona? Que fuera feliz, para bien o para mal. Siempre van a hablar, lo único que tenés que hacer es ser feliz en la vida con cualquier cosa. Siempre me decía eso”

“Mis compañeros se están enterando ahora de mi decisión. Fue un día muy duro, no sabía cómo iba a afrontar todo. Ya me despediré de ellos con un abrazo como se merecen”

“A Román lo llamé y le dije lo que dije acá. Él lo entendió. Este es un tema mío y de mi familia. Hablamos una hora, pero eso queda en Román y yo. Entendió todo desde el principio. Mi carrera en Argentina está terminada, eso sin dudas”

