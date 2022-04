Send an email

Caso Dalmasso: Macarrón acusó a dos ex amigos por la muerte de Nora y el encubrimiento del asesinato

Ante el Tribunal, el viudo apoyó la versión de sus hijos, que apuntan contra Michel Rohrer.

El juicio por la muerte de Nora Dalmasso parece no tener un rumbo recto hacia la verdad y se ha convertido en un carrusel que gira en torno a las acusaciones cruzadas, a presuntas revelaciones de una trama de amoríos y traiciones que revelan un “infierno grande”, pero que no parecen conducir a determinar quién mató a Nora.

Así, este jueves se vivió una jornada intensa en este aspecto, en los Tribunales de Río Cuarto, donde Marcelo Macarrón apoyó lo que ya habían dicho sus hijos, señalando a su ex amigo, Michel Rohrer como el asesino.

Y no sólo eso, sino que además acusó a quien era su abogado e íntimo amigo, Daniel Lacase, de poner en escena una serie de elementos y declaraciones para construir una coartada para Rohrer.

Juicio por el crimen de Nora Dalmasso

En la jornada de ayer, Macarrón volvió a pedir la palabra ante el tribunal, reseña el diario Puntal este viernes, y expresó: “Va a ser muy cortito”, aseguró y cumplió ya que sólo habló por dos minutos.

“Nunca en mi vida nombré un vocero, nunca firmé un papel que diga eso. Lacase daba entrevistas y decía lo que él pensaba. Yo tenía mi pensamiento propio”, dijo y sorprendió a todos ya que en aquellos turbulentos días de fines de 2006 era su amigo quien atendía a los medios de todo el país que se asentaron en Río Cuarto.

Seguidamente, cargó más contra su ex amigo Lacase, al que acusó de apoyar la coartada de Rohrer, dando a la Justicia una lista de personas que habrían estado con él, a la hora en que asesinaron a Dalmasso “como una forma de justificar que no estuvo en Río Cuarto”, sentenció y dijo que “desde ese momento nos distanciamos y no nos hablamos más”.

Cerrando su breve parlamento, el viudo y único imputado enfatizó que “mis dos hijos están totalmente convencidos de que el asesino fue Rohrer y que fue Daniel Lacase quien le armó la coartada”. /Vía País

