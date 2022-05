Caso Nora Dalmasso: un bioquímico hizo una revelación sexual sobre la escena del crimen

Según la necropsia practicada, en el cuerpo de Nora Dalmasso había presencia de semen, pero no de espermatozoides.

Un bioquímico policial confirmó en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso que no se logró elaborar un perfil genético masculino completo en las muestras orgánicas halladas en el cadáver de la víctima. El hecho que se investiga fue cometido en 2006, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

«Mi criterio personal es que hubo relación sexual» porque se «encontró semen, pero no espermatozoides», por lo tanto no había ADN (ácido desoxirribonucleico), explicó el perito Daniel Zabala al declarar como testigo ante el jurado popular y tribunal técnico de la Cámara 1ra del Crimen riocuartense.

Un estudio posterior, realizado por el Centro de Excelencia en Productos y Servicios de la Provincia de Córdoba (Ceprocor), había concluido algo similar. En concreto, resaltaron que en los estudios sobre las muestras no se encontró semen, pero esta situación luego derivó en que se pusieran en duda los protocolos utilizados por el bioquímico policial.

Sobre esta contradicción, Zabala afirmó ante los medios que su estudio «respetó todos los protocolos y metodologías internacionales». «Yo hice mi trabajo y se cumplió el objetivo», aseguró y dijo que injustamente fueron cuestionados sus procedimientos utilizados.

También añadió que el Ceprocor pudo haber utilizado otra metodología que no detectó el semen.

También prestó testimonio el suboficial Juan Antonio Santucho, quien cumplía funciones de seguridad en la zona de ingreso y egreso en el barrio Villa Golf, donde residía la víctima y que fue el escenario del crimen.

Santucho dio precisiones sobre el sistema se seguridad que se utilizaba al momento del hecho y detalló que las cámaras funcionaban «a medias» y que, por lo general, los cassettes de grabaciones se reutilizaban, por lo tanto no era habitual guardar las imágenes del movimiento diario.

Por su parte, el fiscal Julio Rivero, fue consultado por la prensa sobre su mirada respecto al debate. En ese contexto, respondió que «el juicio es muy dinámico y muy cambiante».

«Hoy estamos cerca de la instigación y mañana no», dijo. Por su parte, consultado sobre si los elementos probatorios recolectados abonan lo que sostiene la hipótesis de la acusación, respondió: «No lo sabremos hasta el final».

Asimismo, añadió que en caso de que surjan elementos ajenos a lo que es objeto de la imputación, la ley posibilita plantear el «hecho diverso o de ampliar la acusación», no obstante reiteró que eso no se puede conocer hasta que concluya el juicio.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/353397-caso-nora-dalmasso-un-bioquimico-hizo-una-revelacion-sexual-sobre-la-escena-del-crimen-continua-el-juicio-nacionales-continua-el-juicio.html]

