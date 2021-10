Send an email

Cavallo avisa: “esto terminará mal…, congelamiento de precios con emisión descontrolada no puede terminar bien”

Cavallo disertó ante empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para Domingo Cavallo -con o sin acuerdo con los empresarios- el congelamiento de precios “con una inflación del 50% y emisión descontrolada, no puede terminar bien”.

Explicó que incluso en períodos en que hubo “fuerte poder político” estas políticas “terminaron mal”. Esta medida “no va a producir ningún resultado beneficioso”. Asimiló el actual período al que se vivió entre 1973 y 1976, que terminó en el Rodrigazo. “Es probable que eso ocurriera porque se murió Perón, pero es historia contrafáctica”, reflexionó.

“Hay empresarios y empresarios; un grupo que se reunió con el Presidente eran todos de sectores regulados por el Estado como le iban a decir que lo que está haciendo está mal. Mientras el Gobierno tenga cierto poder para amenazar con ciertos controles, no sólo con controles, sino con la DGI, con investigaciones, producirán algún efecto, pero mínimo”, añadió y aclaró que prefiere no pronosticar que después del 7 de enero podría haber una hiperinflación, según publica La Nación.

A su entender, el gobierno de Alberto Fernández no tiene chances de poner en marcha medidas que, a su criterio, se necesitan para impulsar la economía. “Está infectado de ideas que van a contramano de la historia y de la realidad”, apuntó y sostuvo que esas “ideas” están en la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No sé si se las han metido por fórceps o por falta de dignidad en la cabeza del Presidente, no son las que él reflejaba antes. Veo que el Presidente no tiene ninguna independencia de criterio”.

Para él, ”si se quisieran tener chances de resolver los problemas”, en la Argentina se deberán “quitar trabas a la economía, hacerlo con convicción, explicado muy bien a la gente lo que se está haciendo”. Y, en simultáneo, permitir que junto con la moneda argentina “se utilice el dólar o la moneda que la gente quiera” y que “rehacer” un sistema de servicios públicos “libre”. A su criterio, todo ese esquema debe instrumentarse “al inicio”.

El exministro de Economía disertó ante los empresarios invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Arrancó la exposición definiendo la situación actual como “estancamiento con inflación, pobreza y falta absoluta de inversión”; aseguró que la economía está “trabada por regulaciones, formas de intervención, que dificultan la mejora de la productividad y la inversión”.

En su exposición indicó que, si Fernández llamara, por ejemplo, a Guillermo Nielsen -quien, entiende, propondría decisiones en línea a las que cree él que convienen- “no cambiaría mucho porque si se aplican ideas que son buenas pero con un Gobierno que no cree en ellas, que no tiene el liderazgo político”.

Para Cavallo lo único que puede hacer esta administración es liberar el mercado cambiario para turismo, exportaciones de servicios, eliminar todas las retenciones al sector agropecuario y para el campo y algunos sectores industriales que se quieran impulsar permitir que los dólares que ingresen vayan a ese mercado.

“No se va a poder eliminar el cepo y conseguir crédito para el sector privado a menos que antes haya un mercado de dólares libres -agregó-. Si ahora se fuera a un mercado unificado se iría a un Rodrigazo. Con este Gobierno pasaría eso, no con otro”.

Como siempre, Cavallo repasó los “logros” de la Convertibilidad y reiteró que la idea final “no era tener el dólar como moneda sino que el peso tuviera confianza y pasara a flotar libremente; tener un sistema bimonetario que, según mi opinión, es lo único que se puede hacer en economías con alta inflación. No hay alquimia monetaria que funcione si la economía no puede enviar señales a través del sistema de precios”.

Deslizó que si la próxima gestión es de Juntos por el Cambio (JxC) “capitalizará” la experiencia; indicó que “se están preparando, analizando las trabas que hay por sectores y lo que habría que hacer”. También criticó a Eduardo Duhalde por “la monstruosidad de la pesificación de la deuda, que fue el default interno más gravoso e injusto que se podía dar” y, en esa línea, volvió a sostener que fue Ingnacio de Mendiguren “quien le vendió esa idea a (Raúl) Alfonsín y a Duhalde”.

“Imaginar que la salida de esta situación es de esa manera es absurdo, es no hacer una buena lectura de la historia ni de la historia reciente. Si hoy se intenta hacer una nueva Convertibilidad o una dolarización total de la economía es muy difícil que la gente crea, con la ley argentina que se degradó no se puede. No es con un acuerdo radical, peronista”, dijo.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...