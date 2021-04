CD: “Comenzó el debate por el cambio de nombre a la Avda. Rivadavia”

Hubo una reunión ampliada de la comisión de Cultura del Concejo, donde se tuvo la visita de historiadores y gente entendida en el tema. Es que ya está en estado deliberativo los proyectos por el cambio de nombre de la Avenida Rivadavia. Por un lado, el concejal Walter Montivero presentó su iniciativa para que se cambie el nombre por «Victoria Romero», mientras que Viviana Díaz presentó el proyecto para que se llame «Niño Alcalde».

En esta primera reunión para este tema es que se contó con la presencia del escritor e historiador Roberto Rojo, el profesor Fernando Justo, el licenciado en Historia y Arqueología Juan Carlos Giuliano y el autor y folklorista Omar «Pica» Juárez. La intención es seguir realizando este tipo de reuniones, con gente que pueda aportar datos significativos e históricos sobre estos proyectos.

Al respecto, el presidente de esta comisión, Walter Montivero destacó la enriquecedora reunión «con gente entendida en la materia».

«Hemos llegado a un acuerdo. Coincidimos que no debe llamarse Rivadavia, que es una afrenta a la historia riojana. Partiendo de ese lugar, es que nosotros partimos en la toma de conciencia para homenajear a los caudillos y caudillas riojanas que, a lo largo de la historia, se han encargado de invisibilizar. Reivindicamos sus luchas y es un trabajo diario que debemos hacer para que se pueda conocer quién ha sido Victoria Romero», agregó.

Puntualizó que se seguirán realizando este tipo de debates y consultando sobre los proyectos. «Lo vamos a ir haciendo de a poco. Lamentablemente por la pandemia no podemos invitar a mucha gente. Pero queremos que se deje bien en claro el por qué no debe llamarse Rivadavia y el por qué debe llamarse Victoria Romero», añadió.

También informó que tras un acuerdo que se realizó con el gobierno provincial, es que el cambio de dirección y entrega de DNI será de manera gratuita a los vecinos de esta avenida, mientras que ya se habló con Educación y diputados para que se haga por ley los cambios en el interior provincial.

Al respecto de esta reunión, el escritor e historiador Roberto Rojo agradeció la visita y la actitud de «generar un debate, para no sacar esto por la simple mayoría, sino involucrando a todos en la discusión. Hay razones políticas e históricas para este cambio, pero lo tomo más que nada como un disparador sobre la concientización de la historia de La Rioja», afirmó.

«Como propuesta arrojé que en el centro de la Ciudad se haga un trabajo de cartelería, que sea discreto, que no entorpezca a nadie, para que se pueda informar sobre nuestros próceres. Me pasa todos los años, que me llaman y me consultan sobre la E. de Adolfo E. Dávila. Y así con Bazán y Bustos, Jaramillo y tantos otros», confesó.

El reconocido escritor y profesor Fernando Justo aportó su opinión en este debate por el cambio de nombre. «Es una deuda pendiente de la democracia para con los vecinos de La Rioja. Sigue siendo una ofensa que una avenida principal tenga el nombre de alguien que le hizo daño a los riojanos», aseveró.

«En diferentes períodos se avanzaba en el cambio, pero siempre se quedaban con las futuras molestias que esto podría generar. Evidentemente se ha avanzado en un acuerdo y esperemos que el próximo nombre no genere molestias, por el contrario, que unifique a todos los riojanos»; reflexionó.

El licenciado en Historia y Arqueología Juan Carlos Giuliano fue tajante a la hora de dar su palabra. «Es importante que se cambie el nombre. Creo que desde ningún punto de vista se puede seguir homenajeando a Rivadavia, quien fue el impulsor para que La Rioja no sea viable. Sería ridículo que estemos rindiendo homenaje a Rivadavia. Por los nombres en particular, me inclino por Victoria Romero, por lo que significó. Fue fundamental y debe estar entre los cuatro caudillos y caudillas principales de La Rioja, junto a Facundo, El Chacho y Varela.

«Fue mucho más que la mujer de Peñaloza. Todo lo que hacía Ángel Vicente era consultado a ella, fue en sí una caudilla. La historia la minimizó, primero por ser vencida y después por ser mujer», aclaró.

