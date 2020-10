Send an email

Celeste Burgos, la novia del ex diputado Juan Emilio Ameri, está con asistencia psicológica

Luego del escándalo sexual del ex diputado Juan Emilio Ameri en plena sesión virtual en el Congreso Nacional, su pareja, Celeste Burgos de 25 años, se encuentra recibiendo asistencia psicológica en su casa.

Tras la polémica, el propio Ameri había dicho que Burgos se encontraba “muy mal” y “angustiada”.

“Acá estamos muy mal, con mi pareja estamos muy mal”, expresó.

A las pocas horas de la difusión del video, sus colegas del Congreso tomaron la inmediata decisión de suspenderlo. Sin embargo, a la madrugada, Ameri presentó la renuncia.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el exdiputado escribió: “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional. Seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, finalizó.

La renuncia de Juan Emilio Ameri fue aceptada por el 224 votos afirmativos. Por otro lado, hubo uno negativo y tres abstenciones. Se trata de los legisladores Alfredo Schiavoni (votó en rechazo), Javier Campos, Toti Flores y Fernando Iglesias. /Radio Mitre