Celina Rucci tiene leucemia: “Preferí mantenerlo en secreto para que no me vieran frágil”

En un extenso posteo, explicó que le diagnosticaron la enfermedad en mayo del 2020 y aclaró por qué lo cuenta recién ahora.

Celina Rucci había dado un giro de 180 grados el año pasado, cuando decidió irse a vivir a Nueva York con su nueva pareja, un médico de Rosario que estaba radicado en los Estados Unidos. Desde entonces, se mostró muy feliz con su decisión y contó en varias oportunidades cómo la pandemia la había afectado al tener a su familia lejos. Sin embargo, este viernes dio una noticia que dejó en shock a sus seguidores y seres queridos: tiene leucemia.

“El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumo un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo”, comenzó diciendo en una publicación en Instagram.

En ese texto, Rucci explicó que a fines de mayo fue a un control médico por un “suceso fuera de lo común” que le estaba pasando y ese mismo día le diagnosticaron la enfermedad.

De manera automática, quedó internada en una clínica de Nueva York para comenzar cuanto antes el tratamiento de quimioterapia. Durante esos seis meses, remarcó que su pareja no se separó de ella y fue fundamental en su recuperación. “Estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo aparte de lo grandioso y ángel que es”, subrayó. /TN

Share this: Twitter

Facebook