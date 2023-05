Chañar también se sube a la transformación de la histórica postergación que tienen los riojanos

El candidato a vicegobernador de la Provincia por «Juntos por el Cambio», Guillermo Galván estuvo en la localidad de Chañar, departamento General Belgrano. Recorrió barrios y conversó con sus habitantes, quienes se muestran conformes con las propuestas que tienen junto a su compañero de fórmula, Felipe Álvarez.

«En todos los departamentos y lugares donde vamos, la gente nos dice lo mismo. La gente está mal económicamente. Hay hiperinflación, con un dólar a 50p pesos, la gente no le alcanza los salarios bajos que cobra. Con un presidente que dice que Robert de Niro tiene que venir a hacerle la película y no muestra los verdaderos problemas. Cuando la vicepresidente cobra una jubilación de 9 millones y recién venimos de ver a un señor de 60 años que todavía no puede acceder a una pensión», afirmó Galván, quien indicó que esto «no solamente te hace mal a vos, sino que además cuando salís, no hay agua, el campo se abandonó y el gobierno lo único que te ofrece son planes sociales».

«Lo que vamos a hacer, el 10 de diciembre, cuando asumamos con Felipe Álvarez será duplicar el salario de los trabajadores y blanquear la quincenita. Eso, además de provocar ese shock en el bolsillo, generará circulación económica, algo que no está ocurriendo ahora», determinó y amplió la manera en que se realizará este salariazo.

«Se dejará de hacer gastos innecesarios, como tener una empresa aérea, que se llama Alas Riojanas, que sirve para que vayan los funcionarios y sus amistades. También la plaza que Riachuelo tiene en la Liga Nacional de Básquetbol, donde le cuesta a la Provincia más de 40 millones por mes», apuntó Galván.

En su recorrido estuvo acompañado por la candidata a convencional constituyente Rita Rivero, el candidato a diputado provincial por el departamento General Belgrano Carlos Maldonado quien además es oriundo de Chañar; el candidato a intendente José Rivero y el primer concejal Elías Abdala.

