¡Chau Icardi! El video de la China Suárez a los besos con su nuevo novio

Lo mostraron en LAM. Según las primeras informaciones, están juntos hace un mes. ¿Desde cuándo chateaba con el marido de Wanda?

A ver, aprendámoslo de una vez porque parece que lo vamos a tener que escribir y pronunciar a cada rato: el nuevo novio de la China Suárez no es argentino, goleador ni juega en un mega poderoso equipo francés. Nada de Mauro Icardi, pues.

Su actual compañero afectivo es español, tiene un emprendimiento personal vinculado a las motos y se llama Armando Mena Navareño. Si hace falta, como en las épocas de la escuela primaria, repetirlo 100 veces hasta que se aprenda: Armando Mena Navareño. Ar-man-do/Me-Na/Na-va-re-ño. ¿Quedó claro?

El rumor empezó a circular con fuerza el último fin de semana en las redes sociales y se multiplicó desde que Estefanía Berardi, la nueva «infostar» de la farándula argentina, relacionó una serie de publicaciones que los dos hicieron en sus respectivas redes sociales.

Al vincular un posteo de ella con otro de él, y una reacción del muchacho con otra de la actriz, la panelista de Carmen Barbieri expresó que «lo vengo diciendo hace un mes y ahora se convierte en realidad». Tomá pa vos.

Con la primicia de Berardi dando vueltas ya por todos lados y el nombre del español (por las dudas, Armando Mena Navareño) empezando a sonar en canales de televisión, radios, portales y todo tipo de redes sociales, llegó la confirmación. Porque si hay chimento, ¡Hay foto!

La imagen la mostraron en Los Angeles de la Mañana, el ciclo en el que La China fue severamente cuestionada durante el Wandagate, y fue presentada por Maite Peñoñori, una de las que menos cuestionó a la actriz por su intenso coqueteo con el marido de Wanda.

Maite terminó de asegurar lo que había dicho su colega. «Hace rato que se viene hablando de este rumor, pero claro, cuando pasó todo lo de Wanda y lo de Icardi quedó sepultado por la montaña de cosas que se dijeron, pero parece que esto siguió con el tiempo», dijo la panelista -que la semana pasada sufrió un accidente con sus compañeras Pía Shaw y Andrea Taboada en la presentación de la serie de Maradona-, quien presentó la primera imagen de la pareja.

Se trata de una foto donde se ve a la China y a Armando Mena Navareño (¿Ya se lo aprendieron?) en el sillón de lo que parece ser un boliche con sus dos caras (ambos son bien bonitos para la enorme mayoría de la gente) frente a frente y a milímetros de distancia.

Está claro que hay cercanía, y que si no existiera muuuucha confianza no habría una imagen así. «Pero si estaba con este muchacho por qué no le dijo a Wanda «mirá, yo estoy de novia con este chico, es español, no tengo nada con Icardi», reflexionó Angel de Brito.

«Y bueno, yo ahora estoy pensando en Nico Furtado pobrecito», le agregó Pía Shaw. Nadie dijo más nada. No hacía falta. Lo único que hay que hacer es aprenderse de memoria el nombre del ñato. El segundo español (el primero fue David Bisbal) en la vida de la China. ¡Y olé!. /Paparazzi

MIRÁ EL VIDEO:

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...